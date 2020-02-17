aA
Четыре дня подряд идет снижение количества новых случаев смертей от последствий заражения коронавирусом. В то же время в провинции Хубэй обстановка продолжает оставаться критической.
Число новых случаев смертей от коронавируса продолжает снижаться
© Sipa / Scanpix

Свежие данные Госкомитета здравоохранения КНР подтверждают тенденцию снижения количества смертей от последствий заражения коронавирусом COVID-19. В воскресенье, 16 февраля, от связанных с ним заболеваний погибли 105 человек, сообщают официальные органы в ночь на понедельник. Таким образом, число смертей снижается на протяжении четырех дней подряд.

В то же время число новых случаев заражения вновь несколько повысилось до 2048 человек. Подавляющее большинство заражений зафиксировано в провинции Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса. Это может свидетельствовать о локализации эпидемии.

Статьи по теме:
В Китае перечислили связанные с коронавирусом нарушения, за которые грозит смертная казнь
Коронавирусом заразились еще 70 пассажиров Diamond Princess  (1)

Всего в Китае, если учитывать последние данные, зафиксировано 70 548 случаев заражения, число погибших составляет 1770 человек. Если не считать материкового Китая, в остальном мире зафиксировано 778 случаев заражения и 5 смертей - по одной в Японии, Гонконге, Франции, Тайване и на Филиппинах.

Между тем в провинции Хубэй жителям запрещено использовать частный автотранспорт. В некоторых населенных пунктах жителям запрещено покидать дома. Остановлена работа многих предприятий.

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Европе зарегистрирована первая смерть от коронавируса (2)

В Европе зафиксирован первый случай смерти от...

TOP новостей

Оператор мобильной связи в Литве два года присылал счета умершему человеку (22)

"У меня с оператором Tele2 сложилась странная ситуация....

Банк SEB обновил э-банкинг: изменились некоторые услуги (9)

В минувшие выходные банк SEB внедрил новую платформу ИТ и...

Новая модель детсада в Каунасском районе вызвала волну возмущения: за детьми может смотреть, кто хочет (3)

С 1 февраля в Каунасском районе открылись первые...

Премьер Литвы взял двухнедельный отпуск

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис с понедельника ушел...

Трудовых мигрантов из Украины будут лучше информировать об условиях работы в Литве

В связи с тем, что Литва и Украина ратифицировали...

|Maža didelių žinių kaina