Число мигрантов на средиземноморском маршруте снизилось вдвое

Большинство из прибывших таким образом беженцев оказались в Италии (16 707 человек), затем следуют Испания (15 626 человек) и Греция (13 826 человек).
Всего в июне этого года в Италию прибыли 3 141 человек (для сравнения — в июне 2017 года были приняты 23 524 мигранта).
Средиземноморский маршрут по-прежнему остается опасным. В этом году здесь погибли 1412 мигрантов, за тот же период в 2017 году — 2340.
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