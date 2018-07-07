Число мигрантов, прибывающих в Европу по Средиземному морю, сократилось вдвое. С января по начало июля этот путь проделали 46 449 человек, в прошлом году за тот же период — 101 200 человек, сообщает в пятницу, 6 июля, Международная организация по миграции (IOM). В 2016 году за то время в Европу по Средиземному морю прибыли около 231 тысячи человек.
© AP / Scanpix

Большинство из прибывших таким образом беженцев оказались в Италии (16 707 человек), затем следуют Испания (15 626 человек) и Греция (13 826 человек).

Всего в июне этого года в Италию прибыли 3 141 человек (для сравнения — в июне 2017 года были приняты 23 524 мигранта).

Средиземноморский маршрут по-прежнему остается опасным. В этом году здесь погибли 1412 мигрантов, за тот же период в 2017 году — 2340.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Макрон приедет в Санкт-Петебург на полуфинал ЧМ Франция — Бельгия

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит...

ФОТО: В Риге прошел первый грандиозный концерт Праздника песни

Праздник песни и танца в Латвии достиг своей...

КНДР и США договорились создать рабочие группы по денуклеаризации

В ходе переговоров госсекретаря США Майка Помпео в...

Число мигрантов на средиземноморском маршруте снизилось вдвое

Число мигрантов, прибывающих в Европу по Средиземному...

Французские следователи установили причину крушения самолета EgyptAir

Крушение самолета EgyptAir весной 2016 года, вероятно, было...

TOP новостей

Oro akrobatų pasirodymas Palangoje Oro akrobatų pasirodymas Palangoje

Редкое представление на взморье: поздравление с праздником в небе (1)

Сегодня в полдень в Паланге , на подступах к морю у...

Ilgasis savaitgalis Kuršių Nerijoje Ilgasis savaitgalis Kuršių Nerijoje Ilgasis savaitgalis Kuršių Nerijoje

Отдыхающие заполонили Ниду: остались номера лишь за несколько сотен (17)

Если кто на эти выходные собрался в Нерингу, то придется...

Витаутас Ландсбергис: быть литовцем – честь, тогда и 4 миллиона – не предел (205)

Председатель Верховного совета-Восстановительного...

Погода на выходные: нужно приготовить и купальник, и зонт

Сегодня после полудня возрастет облачность, во многих...

Небо над Вильнюсом в пятницу вечером осветили огни фейерверка

В пятницу вечером, когда Литва отмечала День...