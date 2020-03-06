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В Нью-Йорке в карантин помещены 2733 человека. Европарламент перенес сессию из Страсбурга в Брюссель.
Число инфицированных коронавирусом приблизилось к 100 тысячам
© Reuters / Scanpix

Число жителей Нью-Йорка, помещенных в карантин в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, достигло 2733 человек. Такие данные в четверг, 5 марта, привели в городском Департаменте здравоохранения и психического здоровья.

Большая часть из тех, кто содержится в изоляции, - недавно прибывшие из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи и Японии.
Всего в Соединенных Штатах к 6 марта насчитывалось 211 инфицированных и 12 погибших от пневмонии COVID-19 и других сопутствующих заболеваний.

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Законопроект поступил на подпись Трампу

Сенат Конгресса США 5 марта одобрил законопроект о выделении 8,3 млрд долларов (7,4 млрд евро) на борьбу с SARS-CoV-2 и направил документ на подпись президенту США Дональду Трампу. Средства пойдут на финансирование дополнительных экспресс-тестов на коронавирус и на разработку вакцины. Кроме того, порядка 500 млн долларов (448 млн евро) из указанной суммы будут перечислены на проведение необходимых медицинских обследований и предоставление телеконсультаций пациентам преклонного возраста.

Экспресс-тесты доставили вертолетом

Как передала газета The New York Times, круизный лайнер Grand Princess, членов экипажа и пассажиров которого проверяют на вирус, пока остается у побережья Сан-Франциско (штат Калифорния) и не заходит в порт. Ранее стало известно, что один из пассажиров судна Grand Princess, совершавшего с 11 по 21 февраля круиз в Мексику, скончался в результате болезни, вызванной новым вирусом. У 21 пациента на борту были зафиксированы симптомы, которые заставляют подозревать возможное инфицирование. Оборудование для экспресс-тестирования было оперативно доставлено на борт судна вертолетом. Ожидается, что результаты анализов будут готовы до конца дня 6 марта.

Почти 100 тыс. инфицированных по всему миру

SARS-CoV-2 проник более чем в 60 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.
По состоянию на 6 марта в мире выявлен 98 421 случай заражения. Свыше 3 385 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, 55 632 человека выздоровели. Такие данные привел сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, - Worldometer.

КНР может справиться с распространением вируса к середине марта

В мировой статистике лидирует Китай: 80 552 инфицированных и 3042 погибших, по данным Госкомитета здравоохранения КНР. За сутки зарегистрирован 31 летальный случай и 143 новых заболевших. Почти все новые случаи заражения приходятся на провинцию Хубэй. В Пекине - четверо новых заразившихся, все они прибыли из Италии. Между тем ректор Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины Чжан Боли высказал мнение, что с распространением инфекции во всех китайских городах, за исключением Уханя, ставшего эпицентром эпидемии, удастся справиться к середине марта.

Сессия Европарламента перенесена в Брюссель

Среди европейских стран по-прежнему лидирует Италия (3858 заразившихся, 148 смертей), за ней следует Франция (423 и 7) и Германия (400, погибших нет). В связи с распространением вируса во Франции пленарную сессию Европарламента, запланированную на следующую неделю, перенесли из Страсбурга в Брюссель. В Бельгии пока 50 инфицированных и нет жертв. Для участия в сессии в бельгийскую столицу должны прибыть свыше 700 депутатов и их помощников.

Deutsche Welle
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