В уходящем году примерно треть израильских репатриантов прибыла из России. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 45 процентов.
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Число евреев, иммигрировавших в Израиль в 2018 году, превысило 29600 человек, тем самым превзойдя на пять процентов показатель 2017 года. Об этом свидетельствует статистика Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут"), которую приводит в понедельник, 31 декабря, агентство KNA. Большинство репатриантов - 10500 (примерно треть от общего числа) прибыли из России. Годовой прирост эмигрантов из РФ составил около 45 процентов.

Еще более 6500 человек приехали в Израиль из Украины, а порядка 3550 - из США и Канады.

В соответствии с Законом о репатриации

"Каждый еврей, который прибывает в Израиль и обзаводится здесь домом, дополняет удивительную мозаику, складывающуюся из судеб еврейского народа на исторической родине", - отметил глава "Сохнут" Ицхак Герцог.

Право любого еврея на репатриацию в Израиль подтверждено Законом о возвращении от 1950 года.

Его действие не распространяется лишь на лиц, которые занимались деятельностью, направленной против еврейского народа, или представляют собой угрозу для безопасности страны. Речь идет, в частности, о преступниках, стремящихся укрыться в Израиле от правосудия.

Deutsche Welle
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