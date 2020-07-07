Число голодающих в мире может из-за коронавируса достичь миллиарда

Из-за пандемии коронавируса число голодающих в мире может достичь одного миллиарда человек, предостерегает немецкая благотворительная организация "Помощь голодающим в мире" (Welthungerhilfe). В частности, в странах Африки и других государствах Южного полушария растет число заболевших пневмонией COVID-19, многие теряют работу, экономика сильно страдает, цены на продукты растут, а системы здравоохранения не справляются, заявила глава Welthungerhilfe Марлен Тиме (Marlehn Thieme) во вторник, 7 июля, в Берлине, представляя ежегодный доклад организации.

Коронавирус усугубляет уже существующие проблемы и кризисы, такие как засуха, изменение климата, вооруженные конфликты и ошибки систем здравоохранения, говорится в докладе. При этом число голодающих в мире может вырасти уже в ближайшие месяцы, а сильнее всего от последствий пандемии пострадают прежде всего развивающиеся страны и государства с переходной экономикой, считает Welthungerhilfe. В частности, из-за транспортных и торговых ограничений обрываются многие цепочки поставок, а экономические проблемы приводят к росту уровня бедности.

Проблема изменения климата

Есть опасения, что в 2020 году ухудшится ситуация, в которой находятся бедные слои населения, отметила Тиме. Welthungerhilfe считает, что одной из основных причин распространения голода остается изменение климата. Оно приводит, в частности, к таким экстремальным погодным условиям, как жара, засуха, холод или сильные дожди. От них "страдают в большей степени именно те, кто несет меньше всего ответственности", отмечается в докладе.

По данным Welthungerhilfe, в настоящее время в мире голодают около 821,6 млн человек, что составляет 11% населения Земли. При этом в 47 странах ситуация с питанием оценивается как серьезная, очень серьезная или катастрофическая.