Число безработных в США за неделю выросло на 4,4 миллиона человек

На фоне ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, в США резко растет число безработных. В течение прошлой недели (до 18 апреля) число безработных в США возросло на 4,427 миллиона человек, сообщило в четверг, 23 апреля, министерство труда в Вашингтоне. Тем самым, по данным ведомства, за последние пять недель потеряли работу и подали соответствующие заявления на получение выплат по безработицы около 26 миллионов человек.

Показатель первичных заявок на получение пособий по безработице считается индикатором краткосрочного развития рынка труда крупнейшей экономики мира. В настоящее время он указывает на катастрофические последствия эпидемии коронавируса в США.

До марта безработных в США было 1,7 миллиона

До марта 2020 года число первичных заявок безработных в неделю не превышало 100 тысяч. В общей сложности до начала кризиса пособия по безработице получали 1,7 миллиона человек. По оценкам некоторых экспертов, уровень безработицы в США в апреле может достичь отметки в 20 процентов. На данный момент этот показатель оценивается в 10-15 процентов.

На протяжении последних недель США являются эпицентром пандемии коронавируса. В стране выявлено около 850 тысяч заражений коронавирусной инфекцией, более 47 тысяч человек скончались от вирусной пневмонии COVID-19.