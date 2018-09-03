В нем сказано, что МИД России «в ответ на систематическое создание литовской стороной препятствий для осуществления российской военно-мемориальной деятельности в Литве» приостановил реализацию литовского проекта «Миссия Сибирь».

В связи с этим власти Ставрополья просят глав районов и городских округов сообщать в управление по региональной политике о появлении литовцев, которые «могут въезжать в страну под видом туристов». Какие меры будут применяться к гражданам Литвы, в документе не уточняется.