Четырнадцать человек стали жертвами стрельбы в Торонто

Жертвами стрельбы в канадском Торонто стали четырнадцать человек, среди которых одна молодая девушка. Открывший стрельбу мертв. Об этом говорится в сообщении полиции Торонто в Twitter.
Стрельба в Торонто
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Ранее телеканал CTV со ссылкой на городскую скорую помощь сообщал, что при стрельбе на проспекте Дэнфорт в Торонто пострадали в​осемь человек, включая одного ребенка. Сообщалось, что все пострадавшие были госпитализированы.

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Стрельба произошла в районе проспектов Дэнфорт и Логан 22 июля примерно в 22 часа по местному времени (5:00 мск 23 июля).

Очевидцы заявили, что в этом районе сказали, что слышали 10 или 20 выстрелов в этом районе. По их словам, после ЧП многие люди лежат на земле. На месте происшествия работает множество полицейских. Большая часть района заблокирована, аварийные бригады приехали на место.

Очевидцы сообщили Toronto Sun, что двое пострадавших — молодые женщины.

Внештатный журналист издания Эндрю Коллинз сообщает в своем Twitter, что пострадавших доставили в травматологические центры в Саннибрук и в госпиталь святого Майка, а молодую девочку госпитализировали в "Сик кидс". По словам репортера, по крайней мере один пострадавший умер на месте происшествия.

РБК
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