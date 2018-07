Четырнадцать человек стали жертвами стрельбы в Торонто

Toronto Police Homicide are lead investigators in Danforth Av shooting.14 victims shot. 1 female died. Young girl is critical. Witnesses call police directly during night Sunday-Monday at 416-808-5504. Daytime Homicide 416-808-7400. Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286 — Homicide Squad (@TPSHomicide) July 23, 2018

Ранее телеканал CTV со ссылкой на городскую скорую помощь сообщал, что при стрельбе на проспекте Дэнфорт в Торонто пострадали в​осемь человек, включая одного ребенка. Сообщалось, что все пострадавшие были госпитализированы.

Стрельба произошла в районе проспектов Дэнфорт и Логан 22 июля примерно в 22 часа по местному времени (5:00 мск 23 июля).

Очевидцы заявили, что в этом районе сказали, что слышали 10 или 20 выстрелов в этом районе. По их словам, после ЧП многие люди лежат на земле. На месте происшествия работает множество полицейских. Большая часть района заблокирована, аварийные бригады приехали на место.

Очевидцы сообщили Toronto Sun, что двое пострадавших — молодые женщины.

Внештатный журналист издания Эндрю Коллинз сообщает в своем Twitter, что пострадавших доставили в травматологические центры в Саннибрук и в госпиталь святого Майка, а молодую девочку госпитализировали в "Сик кидс". По словам репортера, по крайней мере один пострадавший умер на месте происшествия.

Reports of between 5-10 people shot at this location. @TorontoMedics support bus arriving scene. Patients being transported to various trauma centers @StMikesHospital & @Sunnybrook #toronto https://t.co/ZYRbvcASwo— Andrew Collins (@ACollinsPhoto) July 23, 2018