В катастрофе экскурсионного самолёта K2 Aviation с польскими туристами на борту в Национальном парке Денали в Аляске погибли четыре человека. Пятый, пилот самолёта, пропал без вести, сообщает onet.pl.
© Vida Press

Авария произошла вечером в субботу на высоте около 3200 м, рядом с вершиной горного массива Thunder Mountain.

Пилот самолёта, американец Крэйг Лисон, два раза выходил на связь по спутниковому телефону с башней контроля полётов близлежащего аэропорта.

Сотрудники службы Национальных парков, прибыв на место происшествия, обнаружили тела четырёх человек. Поиски пятого прекращены из-за ухудшившихся атмосферных условий.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В США пять человек погибли в результате падения самолета на парковку торгового центра

В городе Санта-Ана в штате Калифорния, США , пять...

Истребители НАТО на минувшей неделе 8 раз сопровождали российские военные самолеты (14)

На минувшей неделе истребители, несущие дежурство в...

В Швейцарии разбился самолет-олдтаймер. 20 человек погибли (1)

В результате крушения самолета Юнкерс Ju-52 в швейцарском...

В Каунасском районе упал двухмоторный самолет (26)

Недалеко от Академического городка в Каунасском районе...

В мире

Курицам покупают подгузники и нанимают поваров: американцы от них без ума

Подгузники, платья и седла для куриц становятся новым...

Среди арестованных в США по обвинению в мошенничестве россиян – Станислав Лисицкий, известный также как Гедрюс Гирнюс

ФБР задержало четырех россиян, проходящих по делу о...

Кандидат в конгресс США обвинила ”российских хакеров” в атаках на свой сайт

В США кандидат от Демократической партии на выборах в...

Четыре польских туриста погибли в авиакатастрофе самолёта в Аляске (1)

В катастрофе экскурсионного самолёта K2 Aviation с...

Президент Украины поручил бороться с вмешательством России в украинские выборы (1)

Президент Петр Порошенко поручил Совету...

TOP новостей

Премьер Литвы: реклама Вильнюса как "Европейской точки G" не нарушает норм (4)

Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что...

Среди арестованных в США по обвинению в мошенничестве россиян – Станислав Лисицкий, известный также как Гедрюс Гирнюс

ФБР задержало четырех россиян, проходящих по делу о...

Жители Литвы экономят меньше всех в ЕС (5)

Жители Литвы экономят меньше всех в Европейском союзе...

Глава МИД Литвы в Грузии призвал помнить об уроках войны с Россией (6)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...

Премьер-министр России рассказал, почему остановил танки у Тбилиси в 2008 году (46)

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года в Южной Осетии началась...