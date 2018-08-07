Авария произошла вечером в субботу на высоте около 3200 м, рядом с вершиной горного массива Thunder Mountain.
Пилот самолёта, американец Крэйг Лисон, два раза выходил на связь по спутниковому телефону с башней контроля полётов близлежащего аэропорта.
Сотрудники службы Национальных парков, прибыв на место происшествия, обнаружили тела четырёх человек. Поиски пятого прекращены из-за ухудшившихся атмосферных условий.
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