Авария произошла вечером в субботу на высоте около 3200 м, рядом с вершиной горного массива Thunder Mountain.
Пилот самолёта, американец Крэйг Лисон, два раза выходил на связь по спутниковому телефону с башней контроля полётов близлежащего аэропорта.
Сотрудники службы Национальных парков, прибыв на место происшествия, обнаружили тела четырёх человек. Поиски пятого прекращены из-за ухудшившихся атмосферных условий.
Свастика на месте гибели ребенка: немецкая полиция ищет виновных (1)
В Германии в городе Шенберг на месте гибели...
Калифорния охвачена крупными пожарами. Трамп советует вырубать деревья (3)
Лесные пожары на севере Калифорнии стали крупнейшими в...
Студентка из США сфотографировалась с аллигатором. Она его знает давно и не боится (2)
Американская студентка сфотографировалась в пруду с...
Курицам покупают подгузники и нанимают поваров: американцы от них без ума (1)
Подгузники, платья и седла для куриц становятся новым...
Среди арестованных в США по обвинению в мошенничестве россиян – Станислав Лисицкий, известный также как Гедрюс Гирнюс (9)
ФБР задержало четырех россиян, проходящих по делу о...
TOP новостей
Премьер Литвы: реклама Вильнюса как "Европейской точки G" не нарушает норм (17)
Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что...
Среди арестованных в США по обвинению в мошенничестве россиян – Станислав Лисицкий, известный также как Гедрюс Гирнюс (9)
ФБР задержало четырех россиян, проходящих по делу о...
Жители Литвы экономят меньше всех в ЕС (10)
Жители Литвы экономят меньше всех в Европейском союзе...
Глава МИД Литвы в Грузии призвал помнить об уроках войны с Россией (30)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
Премьер-министр России рассказал, почему остановил танки у Тбилиси в 2008 году (90)
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года в Южной Осетии началась...