Четыре истории: 26 лет назад в Латвии появились неграждане

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Сергей Крук. Стокгольмский синдром получается: могли ведь и в глаз дать
15 октября исполнилось 26 лет со дня рождения неграждан — в этот день в 1991 году Верховный Совет ЛР принял постановление "О восстановлении прав граждан ЛР и основных условиях натурализации". С тех пор число неграждан сократилось почти вчетверо — однако их по-прежнему немало.
© DELFI.lv

Почему неграждане не спешат расставаться с фиолетовыми паспортами? Портал Delfi поговорил об этом с представителями интеллигенции, которые могли бы, но не хотят натурализоваться.

В сентябре ЦСУ Латвии отрапортовало: в начале года в Латвии на 1,95 млн жителей приходилось 222 847 неграждан, 10 028 из которых родились уже после принятия новых правил игры. За последние четыре года удельный вес "чужих" снизился с 13,2% до 11,4%, а на рубеже веков обладателей фиолетовых паспортов было вдвое больше, чем сейчас — 21,2%.

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Самый большой удельный вес "чужих" — в тех местах, где в советское время располагались индустриальные объекты — Лиепае, Елгаве, Олайне, Седе и Куправской волости. Больше всего неграждан — среди людей в возрастной группе 60+ (20,8%), среди тех, кто моложе 19 лет, их всего 1,7%.

Среди нынешних неграждан есть немало вполне добропорядочных и законопослужных жителей Латвии, для которых сдать экзамены по натурализации не составило бы большого труда (хотя, конечно, отняло бы немало времени). Но они этого не делают. И не обязательно потому, что фиолетовый паспорт — это "бесплатная виза в Россию", как думают те, кто на все вопросы отвечает: натурализуйтесь, наш закон позволяет.

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Сергей Крук. Стокгольмский синдром получается: могли ведь и в глаз дать
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