Четыре британских министра ушли в отставку из-за Brexit

Уже бывшие министры заявили, что предложенный премьер-министром план по выходу из Евросоюза де-факто позволяет Брюсселю дальше держать Великобританию под своим контролем, поскольку предложенное соглашение по торговле между сторонами не имеет конечного срока, а у ЕС предусмотрено право вето, если Лондон все же пожелает разорвать договор. По мнению подавших в отставку министров, подобное соглашение совершенно не отвечает интересам страны и ее населению, которое проголосовало за выход из Евросоюза.

«Я не могу с чистой совестью поддерживать условия, предлагаемые для нашей сделки с ЕС», — написал Донимик Рааб, отметив, что «неизменно уважает» решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по «брекситу».

Сама Мэй после отставок чиновников заявила, что либо Brexit пройдет по соглашению, либо Великобритания выйдет из ЕС без какой-либо сделки вовсе.

Согласно плану по «брекситу», составленному при участии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и опубликованному 15 ноября, страна выйдет из Таможенного союза ЕС и получит возможность вести независимую торговую политику. Однако при этом Соединенное Королевство будет вынуждено выполнять основные меры регулирования, принятые в ЕС. Как сообщали британские СМИ, треть правительства страны не согласно с планом Мэй по «брекситу».

Ранее председатель ЕС Дональд Туск заявил, что экстренный саммит по «брекситу»пройдет в Брюсселе 25 ноября. Он заявил, что на форуме постарается сделать все, чтобы выход Британии из Евросоюза стал «максимально безболезненным» как для Лондона, так и для Брюсселя.

Референдум по выходу Великобритании из ЕС прошел в июне 2016 года, тогда 51,9% жителей страны проголосовали за «брексит», 48,1% — против.