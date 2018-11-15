Четыре британских министра ушли в отставку из-за Brexit

Уже бывшие министры заявили, что предложенный премьер-министром план по выходу из Евросоюза де-факто позволяет Брюсселю дальше держать Великобританию под своим контролем, поскольку предложенное соглашение по торговле между сторонами не имеет конечного срока, а у ЕС предусмотрено право вето, если Лондон все же пожелает разорвать договор. По мнению подавших в отставку министров, подобное соглашение совершенно не отвечает интересам страны и ее населению, которое проголосовало за выход из Евросоюза.
«Я не могу с чистой совестью поддерживать условия, предлагаемые для нашей сделки с ЕС», — написал Донимик Рааб, отметив, что «неизменно уважает» решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по «брекситу».
Сама Мэй после отставок чиновников заявила, что либо Brexit пройдет по соглашению, либо Великобритания выйдет из ЕС без какой-либо сделки вовсе.
Согласно плану по «брекситу», составленному при участии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и опубликованному 15 ноября, страна выйдет из Таможенного союза ЕС и получит возможность вести независимую торговую политику. Однако при этом Соединенное Королевство будет вынуждено выполнять основные меры регулирования, принятые в ЕС. Как сообщали британские СМИ, треть правительства страны не согласно с планом Мэй по «брекситу».
Ранее председатель ЕС Дональд Туск заявил, что экстренный саммит по «брекситу»пройдет в Брюсселе 25 ноября. Он заявил, что на форуме постарается сделать все, чтобы выход Британии из Евросоюза стал «максимально безболезненным» как для Лондона, так и для Брюсселя.
Референдум по выходу Великобритании из ЕС прошел в июне 2016 года, тогда 51,9% жителей страны проголосовали за «брексит», 48,1% — против.
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