Четверых жителей Индонезии арестовали за попытку продать ребенка через инстаграм

По данным полиции, 22-летняя жительница города Сурабая на острове Ява пыталась продать своего 11-месячного ребенка покупателю с острова Бали за 15 миллионов индонезийских рупий (987 долларов). Их обоих, а также двоих посредников сделки, арестовали. Всем подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.
Мать пыталась продать ребенка через инстаграм-аккаунт, который позиционировался как компания, предлагающая услуги сопровождения беременности и помощи при усыновлении. В аккаунте публиковались снимки УЗИ, фотографии беременных женщин и детей (их лица были скрыты). Также там был номер телефона для связи; переговоры о продаже детей велись через WhatsApp. У аккаунта было около 700 подписчиков; сейчас он удален, пишет BBC News.
Полиция предполагает, что, кроме сделки, которую удалось сорвать, через этот инстаграм-аккаунт была совершена еще как минимум одна операция по продаже ребенка, добавляет издание.
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