Четверо туристов погибли в польских Татрах во время грозы

Четыре человека, двое детей и двое взрослых, погибли, несколько десятков человек получили ранения в результате грозы, которая прошла в польских Татрах. Об этом сообщила пресс-секретарь польской службы санитарной авиации Кинга Червиньская.
По ее словам, спасатели получили сообщение о грозе и пострадавших во второй половине дня в четверг, 22 августа.
Глава Малопольского воеводства Петр Цвик после заседания кризисного штаба в Закопане сообщил, что пострадавшие доставлены в больницы. Наименее пострадавшие 89 человек доставлены в больницу в Закопане, остальные - в больницы в Новым-Таргу, Мысленице, Сухе-Бескидзкой и Кракове.
На пресс-конференции после заседания кризисного штаба Петр Цвик пояснил, что до сих пор нет точной информации о том, находятся ли в безопасности все, кто сегодня поднимался в горы.
Татранская добровольная спасательная служба проводит спасательную операцию, в частности, в районе горы Гевонт. В спасательной акции также принимают участие три подразделения Добровольной пожарной охраны из Татровского повята. В акции задействованы четыре спасательных вертолета.
Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией в четверг, 22 августа, на юг Польши прибудет премьер-министр Матеуш Моравецкий.
«Ужасная буря в Татрах. Жители Закопане говорят, что таких молний над горами не было уже несколько десятилетий. Много туристов пострадало. Продолжается спасательная операция. Соболезную всем пострадавшим от бедствия», - написал в Твиттер президент Польши Анджей Дуда.
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер также выразила соболезнования семьям жертв трагедии. «Я только что услышала о трагедии в Татрах. Мои соболезнования семьям жертв. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - написала посол США в Твиттере.
Также была запущена горячая линия для семей, члены которых пострадали в Татрах. Они могут позвонить по номеру 18 201 71 00.
Не только Латвия, Литва и Эстония: пять стран, где люди последовали примеру Балтийской цепи 1989 года
Мирный манифест Балтийских стран 1989 года дал понять...
Опрос: 62% американцев негативно оценивают работу Трампа на посту президента
Более 60% жителей США негативно оценивают деятельность...
Белый дом оставил попытки урезать международную помощь
Белый дом прекратил борьбу с Конгрессом США по вопросу...
День флага Украины: история и мифы о сине-желтом флаге (7)
Ежегодно 23 августа, за сутки до празднования Дня...
Четверо туристов погибли в польских Татрах во время грозы
Четыре человека, двое детей и двое взрослых, погибли,...
TOP новостей
Совет историка Роджера Мурхауса: "Главный урок 1939 года – опасайтесь стран-изгоев!" Специально для DELFI: Почему немцы так легко отдали Сталину Балтию? (145)
80 лет назад, 23 августа 1939 года, все законы политики и...
30 лет Балтийскому пути: экономист показал, что Литва опередила другие постсоветские страны (80)
Страны Балтии - единственные страны бывшего...
Ландсбергис об угрозе Островецкой АЭС: война уже идет (22)
Профессор Витаутас Ландсбергис сказал, что...
В Вильнюсе – слишком дорого: жители ездят в парикмахерскую за сто километров (12)
Жители Вильнюса , не жалея времени на дорогу, ездят за...
Историк Чесловас Лауринавичюс: смысл Балтийского пути был ясен любому человеку доброй воли (20)
23 августа 2019 г. отмечается тридцатилетие Балтийского...