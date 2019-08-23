Четверо туристов погибли в польских Татрах во время грозы

Четыре человека, двое детей и двое взрослых, погибли, несколько десятков человек получили ранения в результате грозы, которая прошла в польских Татрах. Об этом сообщила пресс-секретарь польской службы санитарной авиации Кинга Червиньская.

По ее словам, спасатели получили сообщение о грозе и пострадавших во второй половине дня в четверг, 22 августа.

Глава Малопольского воеводства Петр Цвик после заседания кризисного штаба в Закопане сообщил, что пострадавшие доставлены в больницы. Наименее пострадавшие 89 человек доставлены в больницу в Закопане, остальные - в больницы в Новым-Таргу, Мысленице, Сухе-Бескидзкой и Кракове.

На пресс-конференции после заседания кризисного штаба Петр Цвик пояснил, что до сих пор нет точной информации о том, находятся ли в безопасности все, кто сегодня поднимался в горы.

Татранская добровольная спасательная служба проводит спасательную операцию, в частности, в районе горы Гевонт. В спасательной акции также принимают участие три подразделения Добровольной пожарной охраны из Татровского повята. В акции задействованы четыре спасательных вертолета.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией в четверг, 22 августа, на юг Польши прибудет премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Ужасная буря в Татрах. Жители Закопане говорят, что таких молний над горами не было уже несколько десятилетий. Много туристов пострадало. Продолжается спасательная операция. Соболезную всем пострадавшим от бедствия», - написал в Твиттер президент Польши Анджей Дуда.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер также выразила соболезнования семьям жертв трагедии. «Я только что услышала о трагедии в Татрах. Мои соболезнования семьям жертв. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - написала посол США в Твиттере.

Также была запущена горячая линия для семей, члены которых пострадали в Татрах. Они могут позвонить по номеру 18 201 71 00.