В результате авианалета на больницу, расположенную в окрестностях города Саада, ранения получили восемь человек. Еще двое пока числятся пропавшими без вести.
По данным представителей благотворительного фонда, одна из ракет попала в автозаправочную станцию, расположенную прямо у входа в больницу.
"Мы шокированы и потрясены этим чудовищным актом. Ни в чем не повинные дети и медицинские работники погибли в результате... сплошной бомбардировки густонаселенного района, в котором находилась больница. Такие атаки являются нарушением международного права", - говорится в заявлении Кэролайн Майлс, президента фонда "Спасите детей".
Пока что достоверно неизвестно, кто именно устроил бомбардировку Саады. Коалиция стран Персидского залива, возглавляемая Саудовской Аравией, в ходе борьбы с проиранскими повстанцами хути неоднократно разрушала школы и больницы, стирая с лица земли целые жилые кварталы и убивая тысячи людей, включая множество детей.
Майлс назвала Йемен "худшим местом для детей на всей Земле" и потребовала "немедленно прекратить продажу оружия противоборствующим в Йемене силам".
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