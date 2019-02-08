27-летний Жульен заказал по почте бикини для жены и не удивился, когда ему принесли посылку. Он не глядя расписался в квитанции и лишь позднее обратил внимание на указанную ценность отправления. Она составляла 20 тысяч евро.
Когда мужчина открыл коробку, оказалось, что вместо бикини там лежат слитки золота весом от 20 до 30 граммов и несколько луидоров — золотых монет, которые чеканили во Франции в XVII и XVIII веках.
Жульен решил лично отвезти посылку правильному получателю, адрес которого был указан на квитанции, но никого не застал. Тогда он зашел в полицию и оставил золото там. Через несколько дней адресата удалось отыскать, и он получил отправление.
Отправитель посылки, французская Национальная ассоциация золота, решила наградить мужчину за честность. Ему вручили слиток золота, вес и ценность которого не сообщается. Он продолжает ожидать доставки бикини, которое так и не принесли.
Кстати, летом 2015 года в озере Кенигсзее в Германии 16-летняя немка обнаружила на двухметровой глубине слиток золота весом 500 граммов. Девушка передала слиток в полицию. Стоимость находки оценили в 16 тысяч евро. Полицейские дайверы исследовали территорию, где был обнаружен слиток, но ничего не нашли.
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