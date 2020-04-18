Чешские СМИ: Посольство России в Праге формально "переехало" с площади Бориса Немцова

Российское посольство в Праге формально меняет адрес и официально не будет находиться на площади Бориса Немцова, названной в честь убитого российского политика. Фактически посольство будет пользоваться адресом своего консульского отдела, расположенного примерно в 400 метрах от официальной резиденции на улице Korunovační 34 (Коруновачни 34). Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщило чешское онлайн-издание Aktuálně.cz со ссылкой на письмо, которое российское дипведомство отправило в МИД Чехии. По данным журналистов, в нем посольство России официально уведомляет об изменении своего административного адреса. Здания расположены очень близко друг к другу, и улица, на которой находится консульство, переходит в площадь Бориса Немцова.
В министерстве иностранных дел изданию Aktualne.cz эту информацию подтвердили, назвав подобные действия "административным шагом". Российское посольство на запрос чешского онлайн-издания о том, почему оно изменило свою официальную резиденцию на второе здание, не ответило. Мэр Праги Зденек Гржиб заявил журналистам, что подобные усилия кажутся ему странными, учитывая, что в свое время политик Борис Немцов был вице-премьером России.
Торжественная церемония переименования площади Pod Kaštany (Под каштанами), рядом с которой находится ряд дипломатических представительств, в том числе, российское посольство и офис ОБСЕ, в площадь Бориса Немцова, прошла 27 февраля в пятую годовщину убийства российского политика. Однако на своем официальном сайте посольство России все еще указывает в качестве адреса оригинальное название площади, которой больше не существует.
TOP новостей
Жительница Укмерге возмущена: получила штраф за то, что сняла маску на безлюдной улице (145)
С порталом Delfi связалась жительница Укмерге (имя и...
Три года посла Бичкаускаса в Москве: ночи с пистолетом в руках, встречи с Горбачевым и три бутылки коньяка для Ельцина (34)
Тридцать лет назад, 3 апреля, подписант Эгидиюс...
Минздрав Литвы представил новую информацию для жителей Неменчине: применяются жесткие меры (3)
Минздрав Литвы представил новую информацию для...
Рекордное количество больных не удивляет: может, сейчас общество поймет, как быстро распространяется инфекция (6)
По данным Национального центра общественного...
Муниципальные детские сады уже готовы принять детей, но информации об исключениях из правительства нет (2)
По мере того как правительство Литвы вводит...