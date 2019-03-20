Журналистам удалось выяснить, что в группу хакеров входили как граждане России, так и граждане Чехии – россияне, получившие ранее чешское гражданство. Они основали в Праге две частные компании и занимались продажей компьютеров и программного обеспечения. Под прикрытием этой деятельности они занимались кибератаками: в компьютерах, найденных в офисах этих компаний, были обнаружены соответствующие программы. По данным издания "Респект", технику ввозили в Чехию из других стран по российским дипломатическим каналам.

Автор расследования Ондржей Кундра рассказал Радио Свобода, что группа российских хакеров действовала в Чехии более двух лет и большую часть этого времени за ее работой следили сотрудники чешской службы безопасности:

– Сколько людей привлекались к деятельности этой группы, мы, к сожалению, не знаем, однако однозначно можно сказать, что это был не один человек, а несколько. Но что интересно: эти хакеры подчинялись российской контрразведке, подразделению ФСБ. В прошлом, когда речь шла о хакерских атаках в международном контексте, выяснялось, что к этому имеет отношение российская военная разведка (ГУ ГШ, известная как ГРУ). В чешском случае говорится об агентах ФСБ, которые были членами хакерской группы, однако они, скорее всего, были частью более обширной структуры, которая действовала и, возможно, продолжает действовать в Европе, а возможно, и в других частях мира. Эта сеть создавалась таким образом, чтобы соответствующая техника располагалась в разных странах, чтобы хакерские атаки было впоследствии сложнее предотвратить.

Автору расследования не удалось выяснить, к каким именно кибератакам имели отношение обнаруженные в Чехии хакеры. В Чехии, тем не менее, два года назад произошла кибератака на электронную почту сотрудников Министерства иностранных дел. "Хакерам удалось получить доступ к электронной почте всех чешских дипломатов, даже министра иностранных дел. Служба безопасности Чехии тогда заявила, что подозревает именно Российскую Федерацию в этой кибератаке, и эта информация была обнародована в ежегодном отчете контрразведки. Мне удалось выяснить, что помимо России в этой кибератаке принимал участие также Китай", – говорит журналист Ондржей Кундра.

В последнем ежегодном отчете Информационной службы безопасности Чехии говорится, что в 2017 году кибератакам подверглись электронная почта не только сотрудников МИД, но и других государственных структур.

В октябре 2018 года стало известно об аресте восьми граждан России и Вьетнама, осуществивших кибератаку на базу данных документов о видах на жительство МИД Чехии.

СМИ ранее не раз писали о том, что Чехия предоставила гражданство некоторым россиянам при подозрительных обстоятельствах. Ондржей Кундра отмечает, что не единожды СМИ удавалось выяснить, что выдача чешского паспорта сопровождается коррупцией: "Мы не можем исключить, что уже тогда, когда россияне, влившиеся в обнаруженную хакерскую группу, получили паспорт гражданина Чехии, они работали на ФСБ. Я предполагаю, что это станет предметом дальнейшего расследования". По данным чешского журналиста, часть участников хакерской группы была выслана за пределы Чехии.

Радио Свобода писало, что в 2017 и 2018 году среди восьми иностранцев, получивших чешское гражданство "за выдающиеся заслуги перед Чешской Республикой", были Александр Кулаковский, чье имя есть в списке 500 самых богатых россиян, а также его сын Кирилл Кулаковский. Формально отец и сын Кулаковские получили чешские паспорта за научный вклад. Однако выяснилось, что речь шла о договоренности с властями города Либерец, поддержавшими заявку на предоставление гражданства в обход обычной процедуры, в обмен на инвестиции.

С 1993 года чешское гражданство получили 4764 россиян. Вид на жительство в стране имеют 38 223 гражданина России.