Дайверы подняли на поверхность черный ящик самолета индонезийских авиалиний Lion Air Boeing 737, в результате крушения которого погибли 189 пассажиров и членов экипажа. Об этом в четверг, 1 ноября, один из водолазов сообщил базирующемуся в муниципалитете Западная Джакарта новостному каналу Metro TV.
Оранжевый бортовой самописец был извлечен из ила на дне Яванского моря, в 13 километрах от западного побережья Явы. Устройство не повреждено, оно поднято на борт поискового судна. Пока не понятно, идет ли речь о речевом или о параметрическом самописце.
Специалисты обследовали дно в зоне крушения лайнера с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата, при этом им удалось засечь сигнал с черного ящика.
Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air 29 октября выполнял внутренний пассажирский рейс JT-610 по маршруту Джакарта - Панкалпинанг.
На борту самолета находился 181 пассажир - 178 взрослых и трое детей - и 8 членов экипажа. Связь с ним была потеряна спустя 13 минут после взлета. Причины крушения устанавливаются.
Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, она выполняет полеты в 126 аэропортов внутри страны, а также в Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии и Саудовской Аравии.
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