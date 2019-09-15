Сначала о зашедшем в Черное море быстроходном военно-транспортном судне сообщил ресурс Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через пролив Босфор. Затем Национальный центр управления обороной России сообщил, что "Юма" взят на сопровождение.
"Назначенными дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется непрерывное слежение за американским судном", - говорится в сообщении. Там добавили, что корабль зашел в акваторию Черного моря в субботу 14 сентября около 17:30 по московскому времени.
Отмечается, что этот корабль, относящийся к высокоскоростным многоцелевым судам класса Spearhead, уже в третий раз за год заходит в Черное море, его цели неизвестны.
Судна такого класса предназначены для оперативной переброски войск, грузов, военной техники, снабжения, а также могут проводить гуманитарные спасательные операции. На вооружении этого судна - четыре крупнокалиберных пулемета M2. На корабле есть летная палуба для вертолета.
В августе в Черное море заходил американский эсминец USS Porter - боевой корабль, вооруженный крылатыми ракетами. Его также сопровождал российский Черноморский флот.
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