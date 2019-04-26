Чернобыль стал в 10 раз популярнее для туристов

Количество посетителей зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с 2015 года до 2018 года увеличилась с 8 тысяч до 70 тысяч человек, из них половина - иностранцы. Об этом 26 апреля заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в ходе посещения Чернобыльской АЭС, пишет "Интерфакс-Украина".
Černobylis, Ukraina
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"Мы наблюдаем значительное увеличение посетителей зоны отчуждения. Если сравнить с 2015 года до 2018 года, то поток посетителей увеличился с 8 тысяч до 70 тысяч, это почти в десять раз", - сказал Семерак.

По словам министра, половина посетителей - это иностранцы.

Семерак считает, что этот показатель свидетельствует об открытости и прозрачности, а также является гарантией того, что все работы на ЧАЭС осуществляются под пристальным вниманием общественности, государства и международных партнеров.

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В то же время, пресс-служба МВД сообщает, что за 2018 год в зоне отчуждения обнаружили 196 сталкеров, из них 16 иностранцев, а в 2019 году 48 сталкеров, из них 1 иностранец.

В частности, как сообщает Государственная пограничная служба, 26 апреля правоохранители задержали 30-летнего украинца, который пытался пересечь заградительный забор и попасть в зону отчуждения.

Сталкером оказался житель столицы, который пешком пробирался на запрещенную территорию для отдыха. Его привлекли к административной ответственности.

26 апреля 2019 - тридцать третья годовщина Чернобыльской трагедии. Авария на Чернобыльской АЭС одна из крупнейших техногенных катастроф XX века.

В результате взрыва или острой лучевой болезни в течение нескольких месяцев погибли 30 сотрудников АЭС. С зоны взрыва были эвакуированы 350 тысяч человек. 600 тысяч человек стали ликвидаторами аварии – они боролись с огнем и расчищали завалы.

Загрязненными из-за радиоактивных осадков и сильного излучения оказались 4,7 тыс. кв. км.

Украинская правда
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