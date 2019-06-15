Через Турцию в Евросоюз въезжает все меньше нелегальных мигрантов

Число мигрантов, нелегально въезжающих в ЕС через Турцию, снизилось на 30 процентов. Но обстановка на границе между Турцией и Грецией остается напряженной.
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© Reuters / Scanpix

Число нелегальных мигрантов, въезжающих в Евросоюз через Турцию, в первые четыре месяца 2019 года значительно сократилось. Согласно докладу Еврокомиссии, на который ссылается в субботу, 15 июня, немецкий еженедельник Welt am Sonntag, общее количество прибывших на 5 мая 2019 года составило 11217 человек. За тот же период 2018 года были зарегистрированы 15833 человека - на 29 процентов меньше.

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По данным Еврокомиссии, почти все нелегальные беженцы прибыли из Турции в Грецию (11076 человек) и лишь незначительная часть - в Болгарию и Италию. Однако, несмотря на снижение количества беженцев, "нагрузка на сухопутную границу между Турцией и Грецией остается высокой", говорится в документе. Турецкие власти сообщают о "большом количестве людей", которым не разрешили пересечь границу с Грецией.

Турецкие власти и Евросоюз в марте 2016 года заключили соглашение, направленное на сдерживание нелегальной миграции беженцев через Турцию в Европу. Преимущественно это ограничение касается граждан Сирии. Взамен ЕС пообещал Турции миллиарды евро на улучшение условий жизни сирийских беженцев.

Deutsche Welle
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