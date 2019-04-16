Чем уникален и знаменит сгоревший собор Парижской Богоматери?

Заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар сообщил, что собору нанесены колоссальные повреждения и что экстренные службы пытаются спасти произведения искусства и другие бесценные сокровища, хранившиеся в соборе. Деревянные части конструкции собора были уничтожены огнем.

Какими еще характерными элементами знаменито это 850-летнее здание в готическом стиле и почему оно так уникально даже для города, который заполнен историческими достопримечательностями?

Оконные розы



В числе наиболее известных отличительных черт парижского собора - три огромных витражных окна-розы, восходящие к XIII веку. На данный момент неизвестно, уцелела ли в результате пожара хоть одна из них.

Первая и самая маленькая витражная роза, диаметром 9,6 метров расположенная на западном фасаде, была завершена около 1225 года. Как снаружи, так и изнутри в центр венчика окна-цветка помещена Богородица с Младенцем. Диаметр южной розы - около 13 метров, она состоит из 84 панелей. Лишь часть оригинальных витражей смогла дожить до наших дней, многие были уничтожены во время предыдущих пожаров.

Две башни





Взоры многочисленных посетителей приковывают две готические башни, венчающие западный фасад собора. Работы над западным фасадом начались в 1200 году, однако первая из двух башен - северная, была достроена лишь 40 лет спустя. На завершение работ над южной башней ушло еще 10 лет, ее строительство завершилось в 1250 году.

Высота обеих башен - 68 метров, хотя они не совсем одинаковы: северная башня массивнее южной. До начала XV века колокола находились только в северной башне. Чтобы попасть на самый верх, откуда открываются панорамные виды на Париж, посетителям нужно преодолеть 387 ступеней.

Гаргульи и химеры





Еще одна знаменитая на весь мир отличительная черта собора Парижской Богоматери - устрашающего вида гаргульи и химеры, мимо которых проходит каждый, кто чувствует в себе силы вскарабкаться по ступеням на самый верх. Эти фантастические существа, как правило являющие собой смесь из нескольких животных, венчают торчащие концы балок собора.

Химеры - статуи фантастических животных. Самая известная из них - Стрикс, полуженщина-полуптица, взирает на город с вершины собора, подпирая голову руками.

Колокола



В соборе Парижской Богоматери установлены 10 колоколов. Самый большой, весом 23 тонны, носит имя Эммануэль. Он был установлен на южной башне в 1685 году. В 1944 году именно звон Эммануэля возвестил об освобождении Парижа от нацистов.

В 2012 году, в преддверии празднования 850-летия собора, колокола вновь появились и на северной башне собора. Это была уже копия - оригинальные колокола были переплавлены на ядра во время Французской революции. А заменившие их колокола XIX века диссонировали с Эммануэлем. Восемь новых колоколов были отлиты в Вильдьё-Ле-Пуаль в Нормандии с использованием древнеегипетских методов. Каждому было присвоено имя одного из святых.

В Нотр-Даме происходит действие романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Задачей писателя было вывести в качестве главного героя готический собор Парижа, который в то время собирались снести либо модернизировать.

В романе Виктор Гюго описал собор так: "Человек понимает искусство созерцания, когда он может заметить дух времен и королевские черты, едва постучавшись в дверь". Главный персонаж произведения, горбун Квазимодо, пугает своим уродливым обликом местных жителей, однако находит пристанище в соборе и получает работу его звонаря.

Готический шпиль





Знаменитый шпиль Нотр-Дама изначально был установлен в XII веке. За многовековую историю строительства и достройки храма он претерпел череду перемен, в том числе демонтаж во время Французской революции и восстановление в 1860-е годы. Его высота - 96 метров.



Реликвии





В соборе Парижской Богоматери хранятся важные христианские реликвии. Среди них, как считается, фрагмент Креста Господня, гвоздь и терновый венец. Сообщалось, что венец, который, согласно Евангелиям, римские воины надели на голову Христа перед распятием, был спасен от огня, поскольку содержался в защищенном хранилище.

Также поступала информация, что другие реликвии и особо ценные предметы искусства, хранившееся в соборе, были вывезены из него перед началом реставрационных работ.