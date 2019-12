Грета Тунберг популяризировала движение "Школьная забастовка за климат" ("Пятницы ради будущего"), участники которого устраивают акции протеста по пятницам и требуют от политиков "быстрых и решительных действий" по борьбе с глобальным потеплением. В этих акциях протеста участвуют школьники и студенты.

Сама Грета Тунберг еще 20 августа 2018 года решила, что не будет ходить в школу до тех пор, пока политики не обратят внимание на проблему засухи и лесных пожаров в Швеции, вызванных глобальным потеплением. До парламентских выборов в стране оставалось тогда около трех недель. Грета взяла самодельный плакат с лозунгом Skolstrejk For Klimate ("Школьная забастовка за климат") и пачку распечатанных флаеров с коротким текстом, объясняющим, почему она просиживает школьные часы у здания риксдага (парламента): "Мы, дети, часто не слушаем, что нам велят делать взрослые. Мы поступаем как взрослые. И если вам, взрослым, наплевать на мое будущее, то наплевать и мне. Меня зовут Грета, и я учусь в девятом классе. И я отказываюсь ходить в школу до парламентских выборов в стране". В тот же день о девочке у риксдага стали писать в социальных сетях. К концу недели к протесту присоединились несколько десятков человек, некоторые члены парламента выразили Грете поддержку, а о забастовке рассказали ведущие шведские СМИ и местное телевидение.

В одном из интервью Грета рассказала, что ее шокировали фильмы про вред, наносимый человеком природе. "Когда я была младше, учителя в школе показывали нам фильмы про пластик в океане, про то, что из-за глобального потепления полярные медведи голодают, и так далее. Я плакала, когда это смотрела. Мои одноклассники тоже переживали, но когда фильм заканчивался, они могли спокойно заниматься своими делами. Я так не могу. Эти кадры просто застряли у меня в голове", - признавалась она.

В возрасте 11 лет у Греты развилась депрессия. Девочка перестала ходить в школу, есть и общаться с друзьями. Начались проблемы с одноклассниками, ведь она была не как все: врачи диагностировали у Греты и ее младшей сестры Беаты синдром Аспергера, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность) и избирательный мутизм, который проявляется в том, что человек не всегда способен разговаривать, когда этого от него требует социальная ситуация.

Благодаря своим особенностям Грета может часами концентрироваться на одной задаче. Она отказалась от мяса, перестала покупать вещи без острой необходимости и летать на самолетах, чтобы не усугублять экологические проблемы. Вскоре по правилам Греты стала жить вся семья: Тунберги установили в доме солнечные батареи, стали выращивать овощи на приусадебном участке и передвигаться на велосипедах (впрочем, у семьи есть электрокар, но они пользуются им только при крайней необходимости). Мать Греты, оперная певица Малена Эрнман, принимавшая участие в "Евровидении" в 2009 году, по просьбе дочери перестала летать на самолетах и начала передвигаться только на поездах, как и сама Грета,хотя это и сказалось на ее карьере.

Ребенок, с которым считаются мировые политики

Грета готова до конца отстаивать свои принципы и вступать в полемику с политиками мирового уровня. Когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "Пятницы ради будущего" - это хорошо, но это трата учебного времени и дополнительная нагрузка для учителей, школьница ответила ей в Twitter: "И тем не менее политики потратили 30 лет на бездействие. И это немного хуже".

Канцлер Германии Ангела Меркель неудачно упомянула экопротесты в контексте гибридной войны России и манипуляции общественным мнением во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. "В Германии сейчас протестуют дети, выступая за защиту климата, - и это действительно важная проблема. Но сложно вообразить, что дети спустя годы и без чьего-либо внешнего воздействия вдруг осознали, что должны принять участие в этом процессе", - заявила Меркель, вызвав крупный скандал. В итоге ей пришлось объясняться и говорить, что ее не так поняли, и она не против активной молодежи.

"Надеюсь, Меркель не имела ввиду то, что мы русские шпионы. Возможно, это был плохой перевод. Потому что это звучит абсурдно", - прокомментировала Грета выступление канцлера.

А в Бельгии министру экологии Жоке Шовигле и вовсе пришлось уйти в отставку. Она назвала протестующих школьников и студентов "прогульщиками" и заявила (ссылаясь на данные органов госбезопасности), что климатические демонстрации - это нечто большее, чем спонтанные акции солидарности. Разразился скандал, бельгийские спецслужбы заявили, что не сообщали ничего подобного, после чего Шовигле, буквально рыдая, объявила о своей отставке, писал журнал "Популярная механика".

И эти обвинения Грета Тунберг не оставила без ответа. "Они отчаянно пытаются перевести внимание с климатического кризиса и сменить тему. Они не хотят говорить об этом, потому что знают, что не смогут выиграть в этом бою. Потому что знают, что не выполнили свою домашнюю работу", - заявила она на пресс-конференции после своей речи в Европейском социально-экономическом комитете (среди ее слушателей был, например, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер).

Как утверждает сама Тунберг, к движению Fridays for Future присоединилось около полутора миллионов человек из более чем 50 стран. Было проведено около 2000 акций в 123 странах на всех континентах, включая Антарктиду. По примеру Греты и школьники, и взрослые выходят на улицы своих городов поодиночке и группами, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

Журнал i-D ранее назвал Грету Тунберг голосом поколения, Она приняла участие в конференции ООН, стала приглашенным спикером Ted x Stockholm и скоро выпустит книгу No One Is Too Small to Make a Difference ("Никто не слишком мал, чтобы что-то изменить") - сборник своих главных речей. Грету также номинировали на Нобелевскую премию мира.

В октябре Тунберг отказалась принять премию Северного совета в области охраны окружающей среды, писал Esquire. Премию ежегодно вручают за выдающиеся достижения в области литературы, кино, музыки и экологии. Размер призового фонда составляет 350 тысяч датских крон (около 52 тысяч долларов). Тунберг в этом году выдвинули сразу две страны: Норвегия и Швеция.

Тунберг поблагодарила Северный совет за оказанную честь, но отказалась принять награду. "Движение за климат не нуждается в наградах. Нам нужно, чтобы политики и люди, находящиеся у власти, начали прислушиваться к современной науке", - написала Грета в своем блоге в Instagram.