Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование дерзкого преступления, передает "Интерфакс".

В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги был взят под стражу 21 человек. Подозреваемым предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

В уголовном деле есть видеозаписи прибытия в Турцию "отряда убийц" из 15 человек, среди которых был даже судмедэксперт с необходимым инструментом для расчленения тела оппозиционного журналиста. Кроме того, последние часы жизни Хашогги, когда его пытали в генконсульстве перед смертью, были записаны на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте.

По версии, которую отвергают власти Саудовской Аравии, приказ убить Хашогги отдал кто-то из членов королевской семьи. 29 октября выходящая в Великобритании газета The Daily Express сообщила, что британская служба радиоэлектронной разведки узнала о готовящемся Саудовской Аравией похищении Хашогги за три недели до его убийства. Источник в разведке сообщил изданию, что приказ исходил от члена королевской семьи, однако не от наследника престола Мухаммеда бен Салмана аль Сауда.

Возможной причиной расправы над журналистом была его оппозиционная общественная деятельность. Хашогги, в частности, обсуждал планы по созданию молодежного сетевого движения для контрпропаганды против властей Саудовской Аравии. В переписке с саудовским активистом Омаром Абдулазизом Хашогги называл наследного принца "зверем" и компьютерным персонажем Пакманом. "Чем больше жертв он съедает, тем больше хочет, — писал журналист о принце. — Я не удивлюсь, если репрессии дойдут даже до тех, кто его поддерживает".

В рамках создания "электронной армии" предполагалось отправить в Саудовскую Аравию большое количество SIM-карт, которые было бы невозможно отследить: это позволило бы оппозиции публиковать сообщения в Twitter. Хашогги также обещал обеспечить первоначальное финансирование проекта в размере 30 тысяч долларов и заручиться поддержкой богатых спонсоров. Однако в августе переписка с Хашогги предположительно была перехвачена саудовскими спецслужбами.

Кроме того, Хашогги намеревался опубликовать данные о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене.

В списке Time из десяти претендентов на звание "Человек года" помимо журналиста фигурировали президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, спецпрокурор Роберт Мюллер (занимается расследованием о предположительном вмешательстве России в американские выборы 2016 года), американка Кристин Блейзи Форд (заявила о сексуальных домогательствах со стороны нынешнего судьи Верховного суда Бретта Кавано), актриса и супруга британского принца Гарри Меган Маркл, американский кинорежиссер Райан Куглер за фильм "Черная пантера" о темнокожем супергерое, а также кампания March for Our Lives ("Марш за наши жизни"), призванной привлечь внимание к необходимости ужесточить контроль над оружием, и разделенные на американской границе семьи мигрантов.

В 2017 году журнал Time назвал "человеком года" Дональда Трама, а в 2016-м — людей, первыми рассказавших о сексуальных домогательствах в ходе движения #MeToo. Среди так называемых Silence Breakers ("Нарушивших тишину") были певица Тейлор Свифт, актриса и режиссер Роуз Макгоуэн, актриса Эшли Джадд.

Начиная с 1927 года журнал Time определяет "Человека года", которым может стать одна личность или группа людей, оказавших значительное положительное или негативное влияние на события в уходящем году. Первым этот титул в 1927 году получил американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший через Атлантику.

За всю историю присвоения звания примерно 70 раз людьми года становились политические и общественные деятели. Среди них Махатма Ганди (1930), Адольф Гитлер (1938), Уинстон Черчилль (1940, 1949), Елизавета II (1952), Шарль де Голль (1958), Мартин Лютер Кинг (1963), Генри Киссинджер (1972), аятолла Хомейни (1979), Лех Валенса (1981), Иоанн Павел II (1994). Людьми года также признавались все американские президенты начиная с Франклина Рузвельта, за исключением Джеральда Форда. Сам Рузвельт стал единственным, кто удостаивался этого звания трижды: в 1932, 1934 и 1941 годах.

Среди обладателей этого титула оказались пять лидеров СССР или России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и Владимир Путин (2007).