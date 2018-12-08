За минувшие пять лет в Чехии была раскрыта деятельность агентов из РФ и Китая. Считающийся пророссийским президент Чехии Милош Земан критикует национальную спецслужбу BIS.
Praha, Čekija
© Shutterstock

Чешская Служба безопасности и информации (BIS) заявила, что за минувшие пять лет обнаружила деятельность десятков российских и китайских агентов и воспрепятствовала ей. Как сообщил в пятницу, 7 декабря, глава BIS Михал Коуделка, его сотрудники пресекли работу шпионской сети в Чехии, которую контролировала некая "активная российская спецслужба".

Коуделка таким образом отреагировал на критику чешского президента Милоша Земана, который считается пророссийски и прокитайски настроенным политиком. Сам Земан в связи с опубликованным на этой неделе отчетом спецслужбы обвинил BIS в "пустословии", а сотрудников ведомства - в том, что они не сумели раскрыть ни одного российского или китайского агента.

В сообщении BIS говорится, что в российском посольстве в Праге находился целый ряд шпионов под видом дипломатов. В свою очередь, китайские агенты располагали "почти неограниченными" ресурсами в области промышленного шпионажа и при отслеживании интеллектуальной собственности. Хакерскую атаку 2016 года на чешский МИД эксперты из разведки приписывают российскому ГРУ.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

На протестах "желтых жилетов" в Брюсселе задержали 70 человек (1)

Задержания активистов "желтых жилетов" связаны с...

Пятеро подростков и женщина погибли в результате давки в итальянском клубе

Шесть человек погибли, более 100 пострадали в результате...

Крамп-Карренбауэр стала новым председателем партии Меркель (7)

В Гамбурге на съезде ХДС новым председателем партии...

В Великобритании составили черный список российских олигархов (19)

Абрамовичу, Сечину и еще четырем лицам из окружения...

Чехия заявила о раскрытии сети российских и китайских шпионов (2)

За минувшие пять лет в Чехии была раскрыта деятельность...

TOP новостей

Сюрприз президентского рейтинга: лидер может измениться (78)

Растет количество людей, желающих видеть на посту...

Скандал в Паланге: "на пост мэра в наших краях должны претендовать литовцы" (157)

"Я думаю, что на пост мэра в наших краях должны...

Специалист по гибридным войнам: Россия предлагает "Бюро добрых услуг" для кандидатов в Украине (71)

Евгений Магда – кандидат политических наук, известный...

За посылки из-за границы иногда приходится доплачивать (27)

Приближаются самые большие праздники года, живущие в...

Синоптики: настоящей зимы еще придется подождать (1)

В Литве выпал снег, который, похоже, надолго не...