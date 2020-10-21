Чехия ввела локдаун с 22 октября

Из-за сильного роста числа заразившихся коронавирусом правительство Чехии ужесточает меры борьбы с пандемией. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роман Прымула в среду, 21 октября. В частности, в Чехии утром 22 октября вводится локдаун, в рамках которого должны временно закрыться для посетителей большинство мелких магазинов и предприятий по предоставлению услуг.

Жителям страны будет разрешено покидать дома только для того, чтобы пойти на работу, к врачу или купить продукты и товары первой необходимости. Разрешены также прогулки на природе, например, в парках. Кроме того, согласно распоряжению правительства, совершать поездки можно только в неотложных случаях, а число социальных контактов следует сократить до "необходимого минимума".

В Чехии насчитывается в общей сложности почти 194 тысячи случаев заражения коронавирусом, при этом в последние недели число инфицированных сильно выросло. 21 октября был зафиксирован суточный прирост в 11 984 случаев. Во многих других странах мира число зараженных SARS-CoV-2 также сильно растет. Ряд стран Евросоюза в отдельных регионах ввели комендантский час и другие ограничения в отдельных регионах. Накануне Ирландия стала первой страной ЕС, где локдаун действует на всей территории страны. Жителям запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на 5 километров, за исключением поездок по жизненно важным семейным обстоятельствам, на работу или к врачу. При этом школы и детсады остаются открытыми.