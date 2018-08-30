По его словам, Чехия "не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает людей из Украины". Согласно данным статистического ведомства Чехии, на конец 2016 года в стране жили более 109 тысяч украинцев.
В июле чешский премьер-министр жестко раскритиковал предложение Италии о распределении беженцев по странам Евросоюза. По словам Бабиша, мигрантам необходимо помогать в их родных странах, чтобы они "вообще не отправлялись в путь". Он также подчеркнул, что Чехия намерена твердо придерживаться принципа добровольности приема и расселения мигрантов внутри ЕС.
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