По его словам, Чехия "не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает людей из Украины". Согласно данным статистического ведомства Чехии, на конец 2016 года в стране жили более 109 тысяч украинцев.

В июле чешский премьер-министр жестко раскритиковал предложение Италии о распределении беженцев по странам Евросоюза. По словам Бабиша, мигрантам необходимо помогать в их родных странах, чтобы они "вообще не отправлялись в путь". Он также подчеркнул, что Чехия намерена твердо придерживаться принципа добровольности приема и расселения мигрантов внутри ЕС.