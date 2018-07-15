Чехия критикует предложение Италии о распределении мигрантов по странам ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш жестко раскритиковал предложение Италии о распределении спасенных накануне в Средиземном море мигрантов по странам ЕС. "Премьер-министр Италии просит ЕС позаботиться о 450 находящихся в море людях. Подобный подход является дорогой в ад", - написал Бабиш в Twitter в воскресенье, 15 июля.
По мнению чешского премьер-министра, подобная практика способствует росту дохода преступных группировок, организующих доставку мигрантов в Европу. Беженцам необходимо помогать в их родных странах, чтобы мигранты "вообще не отправлялись в путь", заявил Бабиш. Он также подчеркнул, что Чехия намерена твердо придерживаться принципа добровольности приема и расселения мигрантов внутри ЕС.
450 беженцев из Ливии
Накануне итальянское судно и корабль европейской пограничной службы Frontex приняли на борт более 400 мигрантов из обнаруженного у итальянского острова Линоза деревянного судна с беженцами из Ливии. По мнению главы МВД Италии Маттео Сальвини, мигрантов необходимо направить на Мальту или вернуть на родину.
В тот же день председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте предложил распределить 450 спасенных в Средиземном море по странам ЕС. В своем письме к главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, председателю Европейского совета Дональду Туску и главам правительств других стран Евросоюза Конте подчеркнул важность применения принципов, выработанных на саммите ЕС по беженцам, который состоялся в Брюсселе 28-29 июня. Франция и Мальта согласились принять по 50 мигрантов, заявил председатель совета министров Италии позднее в субботу.
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