время публикации: 28 августа 2019 г., 09:52 | последнее обновление: 28 августа 2019 г., 09:52

В деле об убийстве в центре Берлина 41-летнего этнического чеченца из Грузии Зелимхана Хангошвили спецслужбы Германии считают наиболее вероятной версией заказное убийствоЗадержанный убийца - "уроженец Сибири", некий Вадим Сергеевич, приехавший в Берлин из Москвы незадолго до совершения преступления, действовал профессионально. Органы безопасности Германии считают, что это имя не настоящее, как и паспорт

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Задержанный убийца - "уроженец Сибири", некий Вадим Сергеевич, приехавший в Берлин из Москвы незадолго до совершения преступления, действовал профессионально. Органы безопасности Германии считают, что это имя не настоящее, как и паспорт. Арестованный россиянин отказывается отвечать на вопросы полиции и требует представителя российского посольства. Вадим прилетел в Германию лишь несколько дней назад и имел обратный билет в Россию.

Как пишет немецкое издание Der Tagesspiegel, в кругах органов безопасности утверждают, что признаки личной заинтересованности "Вадима Сергеевича" в убийстве Хангошвили отсутствуют. Доказательств того, что мужчины были знакомы, нет.

В случае, если подтвердится версия о причастности к убийству российских спецслужб, расследование возьмет на себя федеральная прокуратура Германии. "Согласно этой теории, Вадим С. убил Зелимхана Хангошвили (он же Торнике Кавтарашвили - по фамилии матери) по заказу российской спецслужбы для того, чтобы продемонстрировать противникам России, что они нигде не находятся в безопасности, даже в Германии", - цитирует немецкую газету издание InoPressa.

"Говорят, для российских спецслужб мужчина, по-видимому, был не только опасным исламистом, но и предателем... За его убийством может стоять наместник Москвы в Чечне Рамзан Кадыров. Кадыров печально известен своей жестокостью, он с чрезмерным насилием боролся с чеченскими повстанцами", - пишет Der Tagesspiegel.

Говоря о том, как профессионального убийцу удалось поймать, следователи отмечают удачное стечение обстоятельств - после выстрелов он проехал на велосипеде несколько сотен метров и выбросил в реку пластиковый пакет с оружием, одеждой и париком. Потом он хотел сесть на мопед и скрыться. Но его заметили двое подростков и сообщили полиции. Так как поблизости находилось подразделение полиции, Вадима С. удалось быстро поймать. При себе у него нашли крупную сумму наличных. Вскоре из реки Шпрее выловили выброшенное орудие убийства - пистолетом с глушителем марки Glock 26 калибра 9 миллиметров, а также велосипед, на котором "Вадим Сергеевич" подъехал сзади к Зелимхану Хангошвили в парке Малый Тиргартен.

В финансируемой ЕС и Германией неправительственной организации Human Rights Education and Monitoring Center, расположенной в столице Грузии Тбилиси, полагают, что за убийством в Берлине "стоят российские спецслужбы".

В чеченской диаспоре в Европе также высказали уверенность, что к убийству Хангошвили могут иметь отношение спецслужбы РФ. Представители диаспоры "однозначно считают, что убийство совершено спецслужбами России", заявил в интервью изданию "Кавказский узел" руководитель Международной ассоциации "Мир и права человека" (немецкое отделение) Аслан Арцуев.

Глава чеченской диаспоры Стамбула, директор общественной организации "Кавказдер" Али Висхаджиев напомнил, что "ранее в Грузии уже предпринималась попытка убить Хангошвили". "Я считаю, что это убийство политическое", - заключил он, напомнив, что Хангошвили был полевым командиром в период чеченской войны. "Он был известной личностью, имел серьезный авторитет среди чеченцев в Грузии. В начале второй военной кампании он участвовал в военных действиях. Был одним из приближенных людей Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, был командиром одной из групп, в которой числилось 50-60 бойцов", - рассказал Али Висхаджиев.

Родной брат убитого Зураб Хангошвили в интервью чеченской организации "Вайфонд" заявил, что убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили заказала ФСБ России.

Представитель Ичкерии за рубежом Хусейн Исханов в интервью изданию "Эхо Кавказа" также уверенно обвинил российские спецслужбы. "Я вижу в этом убийстве след, который идет, возможно, в посольство Российской Федерации. Это не первое и не последнее убийство чеченцев (за границей). Мы видели череду убийств российскими спецслужбами, начиная с Джохара Дудаева, Аслана Масхадова, а затем и за пределами Российской Федерации. В Катаре был убит Зелимхан Яндарбиев, убийство в Австрии в 2009 году Умара Исраилова, потом ряд резонансных убийств, в том числе в Турции. В Стамбуле было достаточно много убийств (чеченцев), где были замешаны российские спецслужбы. Есть видеоматериалы, где убийцам предлагают деньги", - цитирует его издание.

Руководитель немецко-кавказского общества в Берлине, правозащитник Эккехард Маас рассказал, что Хангошвили обратился к нему за содействием в получении убежища в Германии в конце 2016 года. "Я писал ему рекомендательное письмо для нашего министерства по делам миграции и беженцев, где сообщил его краткую биографию и озвучил причины, представляющие угрозу его безопасности. Информация, которой он обладал о произошедшем в Панкиси, также могла отвечать интересам Германии", - рассказал Маас.

Правозащитник считает, что преследование Хангошвили связано с "его участием во второй чеченской военной кампании в качестве командира". По его словам, Хангошвили был готов воевать с Россией и во время пятидневной войны в августе 2008 года. "В августе 2008 года он собрал 200 добровольцев из Панкиси... Вероятно, Россия не могла ему простить и его участие в качестве посредника в переговорах с боевиками в 2012 году в Панкиси", - сказал Маас.

По его словам, Хангошвили пережил несколько покушений, в том числе попытку отравления, и постоянно получал угрозы. "Во время второй чеченской войны он воевал под командованием Басаева... В 2002 году ему дали 60 боевиков, он стал командиром. Его жена жила в это время в Махачкале, училась в мединституте. После второй войны ему стало очень опасно находиться там и с большим трудом в 2004-2005 годах ему удалось через Хасавюрт - Махачкалу - Баку въехать нелегально в Грузию... Он сделал себе паспорт на фамилию матери Кавтарашвили, жил в Тбилиси, где его жена работала врачом", - рассказал Маас.

Правозащитник подчеркнул, что намерен добиваться предоставления статуса беженцев для семьи погибшего.