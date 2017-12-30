Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что 14 из 73 освобожденных при обмене пленными украинцев подозреваются в дезертирстве. Об этом Бирюков сообщил на своей странице в Facebook. Подозреваемые не смогут получить материальную помощь до окончательного решения суда.

Советник президента отреагировал на возмущенные сообщения бойцов АТО, которые опознали дезертиров среди возвращенных украинских солдат. По словам Бирюкова, изначально планировалось, что подозреваемые в дезертирстве будут доставлены в Киев отдельным рейсом в аэропорт Жуляны. Однако из-за погодных условий рейсы пришлось объединить, и все освобожденные украинцы прилетели в аэропорт Борисполь. "В том числе и из гуманных соображений по отношению к родственникам было принято решение не разделять (их – Ред.) на этапе встречи", - подчеркнул Бирюков.

В среду, 27 декабря, на линии разграничения близ Горловки Донецкой области состоялся обмен пленными, захваченными сторонами вооруженного конфликта на востоке Украины. В ходе обмена были освобождены 73 украинца, удерживаемые на неподконтрольных Киеву территориях. В свою очередь, украинская сторона передала сепаратистам 233 человека.