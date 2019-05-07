Ажиотажа вокруг получения российского гражданства в Донбассе нет. Он пока невозможен по трем причинам – длинные выходные, не у всех есть паспорта "ДНР" и, главное, далеко не у всех в Донецке, Макеевке или Торезе есть деньги на паспорт гражданина Российской Федерации.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

С 27 апреля по 13 мая у жителей самопровозглашенных республик 11 официальных выходных. Общее с Россией совпадение православной Пасхи и Дня Победы накладывается еще и на главный официальный местный праздник – пятую годовщину не признанного ни одним государством ООН, в том числе Россией, "референдума", 11 мая – "День республики".

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В промежутке между праздниками, 3 мая 2019 года, в Донецке открылся первый "Пункт по первичному приему документов на получение российского гражданства". В следующий междупраздничный рабочий промежуток – 7 мая – таких пунктов в "ДНР" добавится еще 33, по числу региональных отделений миграционной службы.

Часть Донбасса останется без гражданства России
© AFP / Scanpix

Предполагается, что желающие будут сдавать весь пакет документов на месте, платить обязательные платежи в местный "государственный банк", ждать три месяца, а потом организованно автобусами выезжать на территорию Российской Федерации для дактилоскопии, принятия присяги и получения документов.

Структуры "главы ДНР" Дениса Пушилина уже распространили видео, на котором "министрам" госбезопасности и доходов и сборов поручается разработать облегченную процедуру пересечения границы для льготных категорий, обозначенных в указе президента России (на основании этого указа и начата выдача паспортов), а "министерство" транспорта "ДНР" в срок до 1 июня должно разработать маршруты и график движения организованных автобусов с соискателями гражданства.

Скорость приема документов примерно определена – 200 человеко-комплектов в день для каждой самопровозглашенной республики. Два пункта выдачи российских паспортов уже открыты 29 и 30 апреля в Новошахтинске (для жителей не контролируемых Киевом территорий Луганской области Украины) и в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области (для жителей неподконтрольных территорий Донецкой области).

"Дискриминация и стигматизация"


– Мы с подругой недавно разговаривали и решили, что поскольку во все времена предателей не любили по обе стороны, то нам с этими паспортами даже повезло, – с грустной улыбкой говорит Мария из Донецка. – Какое-то странное ощущение накатывает – как будто слова "стигматизация" и "дискриминация" в России в принципе неизвестны.

Мария относится к меньшинству, численностью в 18 тысяч человек, – у нее ВИЧ. Как и все, она регулярно получает препараты ретровирусной терапии через линию фронта с "большой земли" – от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в рамках квоты для Украины.

Пункт 3-в указа российского президента в числе обязательных документов при получении гражданства РФ для жителей отдельных районов Донецкой и Луганских областей предусматривает обязательный "сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". На местах этот пункт восприняли как однозначный запрет на получение гражданства РФ для ВИЧ-инфицированных жителей "ДНР".

В 2017 и 2018 годах в "ДНР" проведены две большие проверки личного состава силовых органов и вооруженных подразделений на ВИЧ. Всех выявленных ВИЧ-положительных тут же уволили из" армии", "полиции", "МГБ".

Separatistinė Donecko liaudies respublika
Separatistinė Donecko liaudies respublika
© AFP / Scanpix

Экс-бойцы вооруженных формирований продолжают жить в "ДНР", получают психологическую помощь от волонтеров и все необходимые медикаменты от Глобального фонда для борьбы со СПИДом. Теперь они из-за отсутствия справок об отсутствии ВИЧ не смогут претендовать на российское гражданство.

Указ Путина в Донецке и Луганске сейчас самый обсуждаемый документ. Это порождает разные интерпретации. 30 апреля "МВД" самопровозглашенной ДНР опубликовало на своем сайте разъяснение о порядке получения российского паспорта, и там есть строгая строка: "Только обладатели паспортов "ДНР".

В Указе президента РФ, разумеется, ни о каком "паспорте ДНР" речи быть не может, там говорится о "документах, удостоверяющих личность", выданных "гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

На этом шатком основании возмущенные люди говорят об "обмане МММ-щиками": выдачу "паспортов "ДНР" контролирует команда главы республики Дениса Пушилина, который до начала вооруженных действий в Донбассе возглавлял местное отделение финансовой пирамиды МММ. Паспорт "ДНР" есть далеко не у всех, получить его было непросто, а сейчас и подавно будет сложно из-за увеличившихся очередей. И он тоже стоит денег.

Очереди за паспортами "ДНР" стоят с ночи с перерывом на комендантский час. Появились они еще до эпопеи с российским гражданством – на пятом году войны оказалось много людей, кому нужно по возрасту менять фото в паспорте Украины, а они или сами невыездные, или невыездные их родители. У кого-то документы просто утеряны. Подросли дети, которым тоже нужно получать хоть какой-то документ. По статистике, паспорта "ДНР" есть примерно у 10 процентов населения. Остальным надо определяться или ждать изменения условий.

– Я не собираюсь получать гражданство РФ, и паспорта "ДНР" у меня нет – это было стремно как минимум, тут "базы" текут во все стороны, а у меня брат в Киеве, биометрический заграничный паспорт Украины, все нормально с передвижением по миру, и иметь проблемы с СБУ на блокпостах я в принципе не хотел, – поясняет частный предприниматель из Макеевки Андрей.

В мае 2017 года украинские хакеры взломали сервер "Минфина "ДНР" со всей базой данных на выплату заработных плат местным государственным служащим. А ранее хрестоматийным стал пример со "сливом" из министерства информации "ДНР" базы данных всех журналистов, получавших там аккредитацию. В Донецке считают, что в распоряжении СБУ есть база данных регистрационных номеров "ДНР" для автомобилей и список членов общественной организации "Донецкая республика".

Те, кто регулярно ездит к родственникам на территорию, подконтрольную Украине, с сервисами "ДНР" стараются не связываться, паспортов "ДНР" они не получали – наоборот, они чаще получали на подконтрольной территории украинские загранпаспорта, позволяющие путешествовать без виз по странам Евросоюза.

Паспорт –​ это дорого!


– У моих знакомых из "полиции" сейчас праздник, все действительно активно собирают пакеты документов, – продолжает Андрей. – Но у них девочка регистратор в горотделе "полиции" 13,5 тысяч рублей получает, полицейский в районе – 16 тысяч, следователь уголовного розыска – 21 тысячу в месяц. Им можно с такими зарплатами документы собирать, сейчас официальный перевод украинского паспорта на русский язык с нотариальным оформлением в Макеевке уже до 1500 рублей подрос! Ну и полицейские, чиновники, которые до сих пор невыездными жили, теперь, получив российское гражданство, могут и об отдыхе в Турции помечтать, мир для них чуть приоткрывается.

Зарплата врача со всеми надбавками или учителя высшей категории в "ДНР" – 9–10 тысяч рублей, она считается высокой. Рядовой в "армии" получает 15 тысяч, старший специалист департамента местного "правительства" или банка зарабатывает 12 тысяч рублей. Основная же масса жителей "ДНР" получает 5–7 тысяч рублей в месяц.

В этих условиях собрать и заплатить за оформление российского гражданства около 7–9 тысяч рублей может далеко не каждый. Тем более что пока за эти деньги соискатели из Донецка получают лишь право дать присягу России – российские пенсии на территории самопровозглашенных республик платить никто не обещал.

Часть Донбасса останется без гражданства России
© AFP / Scanpix

Для подачи пакета документов до 1 мая нужно было предоставить нотариально заверенные переводы на русский язык украинского паспорта, свидетельства о рождении каждого ребенка, свидетельства о браке и разводе. До ажиотажа это стоило 550 рублей за документ, сейчас цены выросли.

Непонятно пока, сколько будут стоить организованные "командой Дениса Пушилина" обязательные поездки специальными маршрутами в Ростовскую область за гражданством – тут точно пахнет местной монополией, а они в "ДНР" не бывают дешёвыми.

Ну и обязательные российские государственные пошлины: за прием в гражданство Российской Федерации – 3500 рублей, за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации – 300 рублей.

Сейчас в республике активно циркулируют слухи о том, что обязательные переводы с украинского отменят – оставят перевод паспортов жителям "ДНР" с другим, не украинским гражданством.

Но и просто разовая пошлина в 3800 рублей – огромные деньги по меркам Тореза, Шахтерска или Красного Луча. Пенсионеры в "ДНР" в среднем получают как раз 3500 рублей в месяц. На гражданство России они смотрят с большой надеждой: может, пенсии до минимальных социальных российских в 8,5 тысяч подрастут, как в Абхазии?

Местные же анонимные телеграм-каналы и немногочисленные блогеры уже бьют тревогу – мол, образуется в "ЛДНР" оккупационная каста из чиновников и военных с российским гражданством и безденежное недовольное большинство – "народ Донбасса" с украинскими документами.

Радио Свобода
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