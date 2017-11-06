По его словам, решение редакция приняла в связи с увеличением числа угроз после того, как 1 ноября в еженедельнике была опубликована карикатура на консервативного швейцарского проповедника, исламоведа, писателя и профессора Оксфордского университета Тарика Рамадана.
Поводом послужили обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против Рамадана двумя женщинами. Художник Charlie Hebdo изобразил идеолога европейских исламистов с эрегированным членом, сопроводив рисунок подписью "Я - шестой столп ислама". Карикатура озаглавлена "Изнасилование. Защита Тарика Рамадана". Сам проповедник отрицает все обвинения, называя их "лживой кампанией противников".
Изданию угрожают постоянно, отметил Лорен Луриссо, но в данном случае количество непосредственных угроз физического уничтожения достигло критического уровня. "Иногда число смертельных угроз, которые мы получаем в социальных сетях, достигает пика. Это именно такой случай. Тяжело установить, являются ли эти угрозы чем-либо серьезным но мы относимся к ним всерьез, поэтому решили подать заявление в полицию", - заявил карикатурист.
В январе 2015 года на редакцию Charlie Hebdo в Париже было совершено нападение. Ворвавшиеся в здание террористы с огнестрельным оружием убили 12 человек, прежде чем полиции удалось нейтрализовать их. Нападение стало местью за карикатуры на пророка Мухаммеда.
Рокер против Порошенко: есть ли шанс у солиста "Океана Эльзы"? (2)
Фронтмена рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука...
Пять отличий "Райских досье" от "Панамских" (1)
Международный консорциум журналистских расследований...
СМИ Германии об Октябрьской революции: новый человек и низменные инстинкты (7)
В канун отмечаемого 7 ноября 100-летнего юбилея...
Село в Латвии за 10 лет: было 7724 деревни, стало 6319 (2)
Если 10 лет назад в Латвии насчитывалось 7724 поселка, то...
Charlie Hebdo опасается мести исламистов за новую карикатуру (2)
Сотрудники французского сатирического еженедельника...
TOP новостей
Президент Литвы обеспокоена состоянием горы Гедиминаса (88)
Президент Литвы Даля Грибаускайте призывает...
Прокуроры в Литве решают, заводить ли дело в отношении Руты Ванагайте (70)
Литовские прокуроры оценивают заявления писателя Руты...
"План Маршалла" для Украины из Литвы: 50 млрд. евро для поощрения малого и среднего бизнеса (138)
План финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Украине,...
Строительство в Литве кормит украинцев и поляков (75)
Несмотря на то, что в Литве строительный сектор растет,...
Убийца и детский поэт из Литвы Костас Кубилинскас. Как оценивать, читать и издавать ли? (43)
"Елка кудрявая/Елка зеленая" (Eglutė skarota/ Eglutė žalia)", - это и...