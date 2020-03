В столице Греции в четверг, 19 марта, состоялась церемония передачи олимпийского огня Токио, который примет летнюю Олимпиаду. Мероприятие на афинском стадионе "Панатинаикос" прошло без зрителей из-за мер по сдерживанию распространения коронавируса SARS-CoV-2. "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - заявил президент олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.

The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020 🔥

Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. 🇯🇵#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ