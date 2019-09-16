Цены на нефть взлетели после атаки на заводы в Саудовской Аравии

Нападение беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии вызвало стремительный рост цен на нефть. Brent подорожала до рекордного за полгода уровня.
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Сокращение объемов продажи нефти после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии привело к рекордному росту цен за последние полгода. Нефть марки Brent в понедельник, 16 сентября, подорожала на 11 процентов и продавалась за 66,82 доллара за баррель, а нефть американской марки WTI - за 60,19 долларов (плюс 10 процентов).

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В результате остановки двух нефтеперерабатывающих предприятий в Саудовской Аравии мировое предложение на нефть сократилось на 5 процентов. Президент США Дональд Трамп уже разрешил открыть стратегические запасы нефти, чтобы в случае необходимости восполнить нехватку топлива и поддержать рынки.

Ответственность за атаку на саудовские НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, получающие поддержку от Ирана. США возложили ответственность за случившееся на Тегеран, однако Иран отверг обвинения в свой адрес. Опасения по поводу дальнейшего разрастания конфликта вызвали рост цен и на золото, которое на азиатских фондовых рынках уже подорожало на один процент.

Deutsche Welle
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