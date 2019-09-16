Сокращение объемов продажи нефти после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии привело к рекордному росту цен за последние полгода. Нефть марки Brent в понедельник, 16 сентября, подорожала на 11 процентов и продавалась за 66,82 доллара за баррель, а нефть американской марки WTI - за 60,19 долларов (плюс 10 процентов).
В результате остановки двух нефтеперерабатывающих предприятий в Саудовской Аравии мировое предложение на нефть сократилось на 5 процентов. Президент США Дональд Трамп уже разрешил открыть стратегические запасы нефти, чтобы в случае необходимости восполнить нехватку топлива и поддержать рынки.
Ответственность за атаку на саудовские НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, получающие поддержку от Ирана. США возложили ответственность за случившееся на Тегеран, однако Иран отверг обвинения в свой адрес. Опасения по поводу дальнейшего разрастания конфликта вызвали рост цен и на золото, которое на азиатских фондовых рынках уже подорожало на один процент.
Генеральный секретарь ООН осудил атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в...
Цены на нефть взлетели после атаки на заводы в Саудовской Аравии
Нападение беспилотников на два нефтеперерабатывающих...
Волкер: Мы готовы помочь России найти легкий путь для отступления (20)
Россия получает совершенно противоположный результат...
Иран угрожает возможностью ракетного удара по базам США (4)
Военные объекты США находятся в зоне досягаемости...
Экоактивисты призывают к всемирной забастовке в защиту климата 20 сентября (2)
Протесты под девизом Fridays For Future планируются в 129...
TOP новостей
Карбаускис перед началом сентября порвал "черный" список школ (26)
В сентябре этого года в Литве открылись не все школы....
В Литве принято беспрецедентное решение: могут лишиться работы сотни людей (10)
На прошлой неделе правительство Литвы приняло...
Полиция Вильнюса начала расследование о разжигании межнациональной розни (12)
После того, как в воскресенье на тротуаре перед...