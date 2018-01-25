К четвергу, 25 января, ее цена составляет 66,24 доллара. Баррель нефти марки Brent оценивается в 70,98 доллара. На рост цен на нефть оказывает влияние и ослабление американской валюты. С середины 2017 года стоимость нефти выросла почти на 60 процентов.

В то же время аналитики прогнозируют, что американская налоговая реформа в среднесрочной перспективе будет способствовать снижению цены на нефть. Ведь при новых налоговых ставках часть американских фирм впредь будет готова добывать сланцевую нефть при более низких мировых ценах на этот энергоноситель, чем до сих пор считалось.

Таким образом, у американских компаний, занимающихся добычей как сланцевой, так и традиционной нефти, появился двойной стимул взяться за расширение производства: выросшие на мировом рынке цены и снижающиеся в Америке налоги. Поэтому аналитики ожидают, что в первой половине 2018 года США будут усиленно наращивать нефтегазовую добычу. А усиленная добыча приведет к остановке роста цены на нефть.