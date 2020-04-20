Цена нефти WTI упала на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) в понедельник, 20 апреля, почти на 15 процентов. Стоимость майского фьючерса WTI сейчас находится на уроне 14,68 доллара за баррель. Стоимость нефти Brent снизилась почти на 4 процента, стоимость ее июньского фьючерса снизилась до 27,64 доллара за баррель.
Стоимость нефтяных фьючерсов на WTI в азиатскую сессию упала на 20 процентов - ниже 15 долларов за баррель. Это рекордно низкий уровень за последние 20 лет.
В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. На снижении настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На цены также повлияла эпидемия коронавируса.
Позднее страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти.
TOP новостей
Представитель правительства Литвы: люди старшего возраста не соблюдают требования безопасности в магазинах (38)
Советник премьер-министра Литвы Гедрюс Сурплис 20...
Рабочие хотят, чтобы выплаты государства увеличились и переводили их сразу на счет работника (23)
На Трехстороннем совете готовят документ с пожеланиями...
Банки Литвы договорились о кредитных "каникулах" для частных клиентов (5)
Члены Ассоциации банков Литвы (АБЛ), внося вклад в...
В Литве проходит беспрецедентная забастовка водителей Girteka (19)
20 апреля в компании Girteka Logistics проходит забастовка. Об...
Прибывающие на работу в Литву иностранцы 2 недели должны находиться изоляции (6)
Граждане Латвии , которые с разрешения Литвы прибыли...