К массовой бесплатной вакцинации своего населения от коронавируса Германия и другие страны Евросоюза могут приступить в конце декабря или в первые недели 2021 года сразу после регистрации вакцин и начала их широкомасштабного производства и доставки. В таком случае уже весной первоначально дефицитные вакцины окажутся, скорее всего, в широком доступе, и при желании ими смогут воспользоваться также приезжающие в ЕС зарубежные гости и медицинские туристы, например, из России.

Хорошая новость для них: никаких заоблачных цен на вакцины не будет, все они окажутся по карману обычным представителям среднего класса. Так что критерием выбора, чем именно привиться, станет не столько цена препаратов, сколько их тип и производитель. И, соответственно, данные и отзывы об их эффективности и безопасности.

Какими вакцинами от коронавируса можно будет привиться в Евросоюзе



На первом этапе, по всей видимости, в Евросоюзе будут зарегистрированы три вакцины, и с их производителями ЕС уже подписал соглашения о закупке крупных партий. Немецко-американский консорциум компаний BioNTech и Pfizer обязался поставить до 300 млн доз, британо-шведскому концерну AstraZeneca, партнеру ученых Оксфордского университета, тоже заказаны 300 млн доз, американская корпорация Moderna обеспечит до 160 млн доз.

Кроме того, имеются предварительные договоренности о закупке — в случае успешного завершения клинических испытаний и регистрации — вакцин немецкой фирмы CureVac (405 млн доз), франко-британского консорциума Sanofi/GlaxoSmithKline (до 300 млн доз) и американской корпорации Johnson & Johnson (до 200 млн доз).

Так что поздней весной или летом европейцы смогут предположительно выбирать по меньшей мере из шести препаратов, а то и больше, ведь, к примеру, заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины "Спутник V" подал и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Население Евросоюза составляет порядка 450 млн человек, так что имеющихся заказов и опционов с избытком хватит для вакцинирования всех желающих даже двухкомпонентными вакцинами. Тем более, что прививаться захотят, судя по разным опросам, только от половины до двух третей взрослых жителей ЕС.

Цена вакцин от COVID-19: от 5 евро до 74 долларов



Короче, уже в первой половине 2021 года Евросоюз обеспечит себя довольно широким выбором вакцин от коронавируса разных производителей, и конкуренция между ними будет способствовать сдерживанию цен. Однако они и так находятся на вполне умеренном для фармацевтического рынка западных стран уровне. (Вынесем за скобки готовность производителей предоставить бедным странам существенные скидки или просто бесплатные партии).

Самая дорогая на данный момент вакцина корпорации Moderna будет стоить заказывающим ее правительствам в зависимости от объема от 25 до 37 долларов США за дозу, так что цена двукратной прививки составит от 50 до 74 долларов. Компании BioNTech и Pfizer еще летом договорились с администрацией США о поставке первой партии вакцин по цене 19,50 долларов за дозу (в сумме 39 долларов). В ЕС доза, видимо, будет стоить чуть дешевле — 15,50 евро (в пересчете примерно 18 долларов), вся прививка обойдется, таким образом, в 31 евро.

За двухкомпонентную вакцину CureVac ЕС готов, по неофициальным данным, платить от 10 до 12 евро за дозу. РФПИ собирается поставлять российский "Спутник V" на внешний рынок по цене менее 10 долларов, в сумме — менее 20 долларов. Самой дешевой, судя по сообщениям информационных агентств, окажется Оксфордская вакцина компании AstraZeneca: цена дозы составит порядка 2,50 евро, так что иммунизация обойдется в 5 евро.

Речь, естественно, идет об оптовых ценах для особо крупных заказчиков, но они дают определенное представление о том, какой окажется в конечном счете розничная цена в аптеках ЕС. В любом случае это не те суммы, которые могут отпугнуть человека, приехавшего в Европу с твердым намерением сделать себе прививку от коронавируса.

Основной выбор: векторная или мРНК-вакцина?



Поэтому при выборе вакцины решающую роль будет играть не цена, а другие факторы. Ключевым из них окажется, скорее всего, технология создания вакцин. Каждый желающий привиться должен будет, думается, первым делом решить для себя, что он предпочитает: скорее традиционные вакцины, включая векторные (AstraZeneca, "Спутник V"), или инновационные мРНК-вакцины (BioNTech/Pfizer, Moderna, CureVac).

В первом случае механизм действия так или иначе состоит в том, что человека "заражают" ослабленным вирусом, а во втором иммунный ответ вызывается на клеточном уровне благодаря, грубо говоря, новейшим достижениям генной инженерии. Появлению этого нового поколения вакцин предшествовали многолетние научные исследования биотехнологических компаний (чем в значительной мере объясняется более высокая цена), но такие препараты никогда еще не применяли. Это неминуемо порождает вопрос об их возможных долгосрочных последствиях.

По мнению немецких СМИ, "хайтековские" мРНК-вакцины от COVID-19 получат распространение главным образом в наиболее индустриально развитых и богатых странах и даже могут вызвать подлинную революцию в фармацевтике, тогда как менее дорогие векторные вакцины против коронавируса будут широко востребованы за пределами Евросоюза и Северной Америки.