К 16:28 нефть стоила 26,69 доллара за баррель. Последний раз нефть падала ниже 27 долларов в сентябре 2003 года. Тогда мир переживал предыдущую эпидемию - атипичной пневмонии, отмечает The Bell.

Цена на нефть марки WTI опустилась на 10,5% и достигла 24,44 доллара за баррель. Текущая неделя с падением нефтяных котировок на 18% в Нью-Йорке стала самой волатильной в истории. Причина - сочетание шоков спроса (из-за пандемии коронавируса) и предложения (из-за разрыва сделки ОПЕК+), пишет Bloomberg.

На фоне падения цен на нефть происходит ослабление рубля. 18 марта на торгах на Московской бирже евро преодолел отметку в 87 рублей, подорожав более чем на 4 рубля по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Курс доллара приблизился к 80 рублям, сообщает "Дождь".

Вслед за нефтью утром 18 марта обрушились и американские рынки. Меры поддержки экономики, принятые правительствами и центральными банками разных стран не успевают за развитием кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Индекс S&P 500 потерял более 5%, возникла угроза автоматической приостановки торгов на 15 минут. Во вторник индекс вырос на 6% - после того, как администрация Дональда Трампа заявила о готовности потратить на поддержку экономики до 1 триллиона долларов.

Технологический индекс NASDAQ 100 упал на 4,43%, промышленный индекс Dow Jones - на 5,76%.