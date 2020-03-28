Цена на нефть WTI к этому моменту дешевели до 21,52 доллара за баррель, снижаясь на 4,78%, передает "Интерфакс" . Саудовская Аравия, как сообщил агентству источник на рынке, уже законтрактовала на апрель продажу 12,3 млн б/с по сравнению с 9,8 млн б/с в марте.

Министры энергетики России и Саудовской Аравии не контактировали насчет привлечения других стран в ОПЕК+, а также не обсуждали совместное соглашение по балансировке нефтяного рынка, сообщил журналистам представитель Минэнерго королевства.

Напомним, эксперты, опрошенные Bloomberg, предупредили в пятницу, что мир находится на грани исчерпания свободного места для хранения невостребованной нефти - это случится всего лишь через три месяца. На фоне дешевеющей нефти, доллар и евро укрепляются по отношению к российскому рублю. Так, доллар вырос до 78,81 рубля (+1,73%), а евро - до 86,51 рубля (+1,29%).

Если цены на нефть будут держаться на уровне в 25 долларов в течение двух-трех лет, это создаст для России большие проблемы, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин в интервью РБК. По его словам, рост цен будет зависеть от ситуации с коронавирусом Россия сможет выдерживать такую цену на нефть в течение полугода-года благодаря гибкой системе налогообложения (около 65% от цены нефти в виде налогов получает бюджет, а не нефтяные компании.

При этом бюджет недополучит доходы, но Россия накопила значительные золотовалютные запасы, объяснил замминистра. Пережить сложный период промышленной индустрии поможет девальвация, признал он.