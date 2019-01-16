Целью нападения террористов на гостинично-офисный комплекс в Найроби была конференция, организованная Соединенными Штатами, сообщила кенийская полиция. Мероприятие должно было состояться в отеле Dusit, но в последний момент место проведения было изменено, заявил в среду, 16 января представитель антитеррористической полиции Кении Мавира Мунгания агентству dpa.
Между тем остается неясным число погибших в результате нападения. Официальных данных о жертвах пока нет. По данным AP, ссылающегося на полицейского, в морг были доставлены тела жертв, среди них - по одному гражданину США и Великобритании. Аналогичные данные передает агентство Reuters. Местные СМИ сообщают о не менее шести погибших и порядка 30 ранены.
Eilmeldung: Menschen werden nach Explosionen in einem Hotel in #Nairobi evakuiert pic.twitter.com/9x12NiZGqQ— DW Deutsch (@dw_deutsch) January 15, 2019
Взрывы и стрельба
Вечером во вторник, 15 января, возле комплекса Dusit в кенийской столице было совершено несколько взрывов, в фойе отеля открылась стрельба. Позже полиция взяла ситуацию под контроль, нападение квалифицировалось как теракт. Выстрелы и взрывы были слышны близ гостиничного комплекса ранним утром среды, пишет dpa со ссылкой на своего корреспондента. В то же время МВД Кении сообщило о том, что опасности больше не существует.
Ответственность за нападение взяла на себя исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб", действующая главным образом на территории соседнего Сомали.
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