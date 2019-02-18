CBS: Трамп уволил бывшего главу ФБР из-за открытых против него дел

Бывший исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что причиной его увольнения президентом США Дональдом Трампом стали два новых расследования, открытых против американского лидера.
Donaldas Trumpas sako metinę kalbą JAV Kongreso rūmuose
© AP / Scanpix

«Я считаю, что меня уволили, потому что я открыл дело против президента Соединенных Штатов», — сказал Маккейб, который потерял работу за день до официального выхода на пенсию.

Маккейба уволили в марте 2018 года. Кроме того, бывший чиновник ведомства сообщил в эфире американского телевидения, что рассматривает возможность обращения в суд на американское правительство из-за своего увольнения.



Gazeta.ru
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