CBS: Трамп уволил бывшего главу ФБР из-за открытых против него дел

«Я считаю, что меня уволили, потому что я открыл дело против президента Соединенных Штатов», — сказал Маккейб, который потерял работу за день до официального выхода на пенсию.
Маккейба уволили в марте 2018 года. Кроме того, бывший чиновник ведомства сообщил в эфире американского телевидения, что рассматривает возможность обращения в суд на американское правительство из-за своего увольнения.
“I believe I was fired because I opened a case against the President of the United States,” says McCabe, who lost his job just a day before he would have been able to collect his full pension. He is considering suing the government over this. https://t.co/9oNEXZi0GR pic.twitter.com/MzmP4ej7XW— 60 Minutes (@60Minutes) 18 февраля 2019 г.
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