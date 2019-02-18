CBS: Трамп уволил бывшего главу ФБР из-за открытых против него дел

«Я считаю, что меня уволили, потому что я открыл дело против президента Соединенных Штатов», — сказал Маккейб, который потерял работу за день до официального выхода на пенсию.

Маккейба уволили в марте 2018 года. Кроме того, бывший чиновник ведомства сообщил в эфире американского телевидения, что рассматривает возможность обращения в суд на американское правительство из-за своего увольнения.







