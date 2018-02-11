Международная антитеррористическая коалиция нанесла удар по силам сирийского режима. Под него, вероятно, попали наемники из "ЧВК Вагнера".
JAV kariai patruliuoja prie Sirijos-Turkijos sienos
© AP / Scanpix

Под авиаудар международной антитеррористической коалиции под руководством США попали российские наемники, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. Наемники оказались в этой точке, так как пытались захватить нефтяное месторождение, указывает CBS.

Речь идет о "Частной военной компании Вагнера", которая контролирует месторождения полезных ископаемых в долине Евфрата, пишет в пятницу, 9 февраля, Conflict Intelligence Team. В тот же день о потерях компании Вагнера сообщил бывший командир сепаратистов в Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков). "Уничтожен 5-й штурмовой отряд, бронегруппа и артиллерийское подразделение. В районе населенного пункта Хишам", - написал он.

Если в ходе этого авиаудара действительно погибли россияне, то это будет первый подобный случай за все время операции РФ в Сирии. В Пентагоне, в свою очередь, заявляют, что россияне в результате авиаудара не пострадали.

Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция нанесла авиаудар по силам сирийского режима 7 февраля. По разным данным, в результате погибли от 45 до 100 человек.

Deutsche Welle
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