CBS: глав Facebook, Apple и Google вызовут на допрос по делу о "фейковых новостях"

Вторые слушания пройдут 28 мая в Оттаве. Международный расследовательский комитет пригласит для дачи показаний генерального директора Facebook Марка Цукерберга, главу Amazon Джеффа Безоса, генерального директора Google Сундару Пичаи, а также генерального директора Apple Тима Кука и других.
Список телеканалу подтвердил сопредседатель комитета, член парламента Канады Боб Циммер. Как отмечает CBS, он включает в себя самых богатых людей в мире, которые контролируют доминирующие в области вычислительной техники и социальных сетей компании.
Отмечается, что приглашение на первые слушания Цукерберг проигнорировал. Глава Facebook был единственным из данного списка, кого пригласили на первую дачу показаний. По словам представителя комитета, в этот раз они не намерены довольствоваться присутствием сотрудников технологических компаний более низкого ранга.
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