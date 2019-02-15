CBS: глав Facebook, Apple и Google вызовут на допрос по делу о "фейковых новостях"

Группа международных следователей, которая занимается расследованием распространения «фейковых новостей», дезинформации и вмешательства в выборы, потребует публичных показаний лидеров крупнейших мировых технологических компаний, передает американский телеканал CBS News.
Markas Zuckerbergas
© Sipa / Scanpix

Вторые слушания пройдут 28 мая в Оттаве. Международный расследовательский комитет пригласит для дачи показаний генерального директора Facebook Марка Цукерберга, главу Amazon Джеффа Безоса, генерального директора Google Сундару Пичаи, а также генерального директора Apple Тима Кука и других.

Список телеканалу подтвердил сопредседатель комитета, член парламента Канады Боб Циммер. Как отмечает CBS, он включает в себя самых богатых людей в мире, которые контролируют доминирующие в области вычислительной техники и социальных сетей компании.

Отмечается, что приглашение на первые слушания Цукерберг проигнорировал. Глава Facebook был единственным из данного списка, кого пригласили на первую дачу показаний. По словам представителя комитета, в этот раз они не намерены довольствоваться присутствием сотрудников технологических компаний более низкого ранга.

Gazeta.ru
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