По словам представителей Пентагона, российский реактивный истребитель совершил "небезопасный перехват" американского разведывательного самолета, пролетавшего в международном воздушном пространстве над Черным морем.
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Российский Су-27 не смог установить радиосвязь и сделал два "очень близких" прохода перед тем, как задействовать режим форсажа. Это, по словам официального представителя Пентагона Эрика Пахона, привело к сильной вибрации американского EP-3.

"Для такого поведения нет абсолютно никаких оснований", - заявил Эрик Пахон.

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Американский самолет проводил обычную миссию в международном воздушном пространстве, когда российский самолет "появился из ниоткуда", – добавил Пахон.

В пресс-релизе ВМС США говорится, что действия российского Су-27 были "безответственными" и поставили "под угрозу" пилотов и экипаж.

"Мы ожидаем, что они (российские пилоты) будут вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", - добавили в американском ВМС.

Российское посольство в Вашингтоне заявило что российский экипаж "предотвратил нарушение воздушного пространства России и следовал всем необходимыми процедурами безопасности".

В свою очередь в Министерстве обороны РФ заявили, что российский истребитель был поднят на перехват самолета ВМС США, который приближался с границам России, и сопровождал его на безопасном расстоянии. По словам российских военных, после того, как американский военный самолет EP-3 изменил курс и стал удаляться от российской границы, истребитель Су-27 вернулся на свой аэродром.

Последний раз, когда российский военный самолет совершил небезопасный перехват над Черным морем, произошел в январе, когда другой Су-27 прошел в двух метрах от самолета наблюдения ВМС США.

"Голос Америки"
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