Российский Су-27 не смог установить радиосвязь и сделал два "очень близких" прохода перед тем, как задействовать режим форсажа. Это, по словам официального представителя Пентагона Эрика Пахона, привело к сильной вибрации американского EP-3.

"Для такого поведения нет абсолютно никаких оснований", - заявил Эрик Пахон.

Американский самолет проводил обычную миссию в международном воздушном пространстве, когда российский самолет "появился из ниоткуда", – добавил Пахон.

В пресс-релизе ВМС США говорится, что действия российского Су-27 были "безответственными" и поставили "под угрозу" пилотов и экипаж.

"Мы ожидаем, что они (российские пилоты) будут вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", - добавили в американском ВМС.

Российское посольство в Вашингтоне заявило что российский экипаж "предотвратил нарушение воздушного пространства России и следовал всем необходимыми процедурами безопасности".

The Su-27 jet's crew reported identifying the #US EP-3 Aries spy plane and accompanied it, preventing a violation of Russian airspace and followed all necessary safety procedures - @MoD_Russia🇷🇺 pic.twitter.com/eUIl5Xbczf— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) November 5, 2018