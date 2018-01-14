Бывший вице-президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), катарский предприниматель Мохаммед Бин Хаммам признал получение денег из Германии в связи с проведением в ФРГ чемпионата мира по футболу 2006 года. "6,7 млн евро действительно были зачислены на мой счет. Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили. Сумма поступила на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира в ФРГ", - рассказал экс-функционер в интервью, которое будет показано в эфире немецкого телеканала ZDF в воскресенье, 14 января.

Упомянутая сумма была переведена на счет принадлежащей Бин Хаммаму фирмы Kemco в 2002 году. При этом была реализована сложная финансовая схема, к которой, возможно, причастен глава оргкомитета ЧМ-2006, легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр (Franz Beckenbauer). Назначение этого перевода до сих пор остается загадкой: решение о том, что турнир пройдет в Германии было принято в Цюрихе двумя годами ранее.

В 2016 году комитет по этике ФИФА начал расследование обстоятельств, при которых Германия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2006 года. Предполагалось, что в немецком заявочном комитете была создана "черная касса", куда было тайно перечислено в 2000 году 10,3 млн швейцарских франков (6,7 млн евро). По информации издания Der Spiegel, деньги были предназначены для подкупа четырех представителей Азии в исполкоме ФИФА. В итоге комитету по этике так и не удалось доказать факт покупки Германией права проведения ЧМ-2006.

Мохаммед Бин Хаммам был в 2012 году пожизненно дисквалифицирован ФИФА. Это решение было связано с работой следственной группы комитета федерации по этике, которым руководил американский юрист Майкл Гарсиа. По ее данным, Бин Хаммам, возглавлявший Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) и баллотировавшийся в 2011 году на пост президента ФИФА, давал взятки представителям Карибского футбольного союза в обмен на их голоса на выборах. Кроме того, его подозревают в коррупции при получении Катаром права на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году.