По данным издания, конгрессмены намерены расспросить Шиллера о визите Дональда Трампа в Москву в 2013 году. Законодателей, в частности, интересуют встречи миллиардера с представителями российского правительства, а также подробности о случаях, упомянутых в скандальном "русском досье" на Трампа.

Кроме того, представители Конгресса собираются задать вопросы Шиллеру об отставке директора ФБР Джеймса Коми.

Адвокат президента Тай Кобб заявил изданию, что в Белом доме только рады тому, что Шиллер получит возможность "пролить свет на эти скандальные обвинения". "Мы уверены, что его показания будут представлять большой интерес для всех беспристрастных людей", - добавил он.

Шиллер девять месяцев работал в качестве советника Трампа. Его уход во многом был обусловлен назначением на пост главы аппарата сотрудников Белого дома Джонна Келли и его строгой политикой.

Напомним, согласно "русскому досье", разведка РФ располагает видеозаписью того, как миллиардер развлекался с проститутками в московской пятизвездочной гостинице "Ритц-Карлтон" класса люкс в том номере, где ранее останавливался Барак Обама с супругой. Из скандального досье, автором которого пресса называет бывшего британского разведчика Кристофера Стила, следовало, что Трамп настолько ненавидит Обаму, что нанял двух российских проституток, чтобы залить мочой ту кровать, на которой спал бывший американский президент.

В досье также утверждалось, что управляющий делами Госдумы РФ Игорь Дивейкин участвовал в секретных встречах в Москве с теперь уже бывшим советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем. Дивейкин обсуждал российское досье с "компроматом" на соперницу Трампа, Хиллари Клинтон, но также намекнул, что у Кремля есть аналогичное досье на Трампа.

Сам Трамп на это заявил, что досье на него было собрано его политическими оппонентами. Президент России Владимир Путин назвал документ бредом, а также добавил, что те, кто заказал доклад против Трампа, "хуже, чем проститутки".